Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα – Ελεύθεροι τέσσερις συλληφθέντες που απολογήθηκαν
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθησαν με εντολή εισαγγελέα μετά τις πολύωρες απολογίες τους τέσσερις από τους συνολικά 26 συλληφθέντες της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, σε περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προστασίας αρχαιοτήτων και συνέργεια σε λαθρεμπορία.
Ο δικηγόρος Ηλίας Διάνας, εκπροσώπησε πέντε από τους συνολικά 26 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι τέσσερις αφέθησαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, ενώ ο πέμπτος κρίθηκε προφυλακιστέος.
Στους τέσσερις κατηγορούμενους επιβλήθησαν οι περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Α.Τ. της περιοχής τους δύο φορές το μήνα.
Οι εντολείς του κατά περίπτωση απολογήθηκαν σχετικά με τις τελεσθείσες από τους ίδιους πράξεις, ωστόσο τα στοιχεία που προέκυψαν δεν θεωρήθηκαν επαρκή, για να διαταχθεί η προσωρινή τους κράτηση σε αυτό το στάδιο.
«Σχετικά με συλλήψεις στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων η οποία προσιδιάζει σε οργανωμένο έγκλημα και κατόπιν αναλήψεως υπερασπίσεως σε τέσσερις εντολείς μας σε αυτή και ενός για χωριστή δικογραφία στα πλαίσια της η ανακριτική και εισαγγελική αρχή προς τίνην τους διέβλεψε τον ρόλο των εντολέων μας και άφησε αυτούς ελεύθερους με περιοριστικούς κατά περίπτωση όρους .
Η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται από τις διωκτικές αρχές.» ανέφερε μετά τις απολογίες των εντολέων του στο in, ο δικηγόρος των κατηγορουμένων Ηλίας Διάνας.
