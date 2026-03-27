Συνελήφθη 19χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» με 4.650 λαθραία πακέτα τσιγάρα στις αποσκευές του
Ο νεαρός έφτασε στην Αθήνα από την Αίγυπτο και στον έλεγχο που έγινε στις 4 μεγάλες βαλίτσες που είχε μαζί του βρέθηκαν τα λαθραία τσιγάρα
- «Προβληματικά άτομα» χαρακτηρίζει τους γονείς που ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο
- Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης
- Λέσβος: Σε εξέλιξη κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τους κτηνοτρόφους
- Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ
Συνελήφθη, μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα Παρασκευή (27-3-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., 19χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο 19χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από την Αίγυπτο.
Χιλιάδες πακέτα τσιγάρα
Όπως διαπιστώθηκε εντός των αποσκευών του μετέφερε και κατασχέθηκαν 4.650 πακέτα τσιγάρα και 12 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες 12 κιλά και 300 γραμμ. καπνού, χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Ο 19χρονος με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Συνελήφθη 19χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» με 4.650 λαθραία πακέτα τσιγάρα στις αποσκευές του
- Το νέο συλλεκτικό αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά – Supercar αξίας 1 εκατ. ευρώ (pics+vids)
- O Λευκός Οίκος επέστρεψε με τρεις ακόμη αινιγματικές αναρτήσεις
- Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
- Κικίλιας: Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας είμαστε υποχρεωμένοι να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας
- Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
- NBA: Και το Ορλάντο στο… κυνήγι του Αντετοκούνμπο (pic)
- Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
