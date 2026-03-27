Συνελήφθη 19χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» με 4.650 λαθραία πακέτα τσιγάρα στις αποσκευές του

Συνελήφθη, μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα Παρασκευή (27-3-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., 19χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο 19χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από την Αίγυπτο.

Χιλιάδες πακέτα τσιγάρα

Όπως διαπιστώθηκε εντός των αποσκευών του μετέφερε και κατασχέθηκαν 4.650 πακέτα τσιγάρα και 12 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες 12 κιλά και 300 γραμμ. καπνού, χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο 19χρονος με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.