Συνελήφθη 40χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα

Με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα στη βαλίτσα της πιάστηκε από αστυνομικούς μια 40χρονη Ουκρανή, το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2), στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, η 40χρονη εντοπίστηκε στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά την άφιξή της με πτήση από την Τουρκία, και στις αποσκευές της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.