Μετέφερε από την Αίγυπτο χιλιάδες λαθραία πακέτα τσιγάρα – 32χρονος συνελήφθη στο Αεροδρόμιο

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (22-1-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., 32χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο 32χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών μόλις προσγειώθηκε η πτήση του από την Αίγυπτο.

Χιλιάδες πακέτα

Σε έλεγχο που έγινε εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.380 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.