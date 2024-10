Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Η μητέρα που κράτησε το σώμα του γιού της μετά τον θάνατο του

Η Πρίσλεϊ ήταν τόσο συντετριμμένη από την απώλεια του γιου της Μπέντζαμιν Κιού, που κράτησε το σώμα του στο σπίτι της για δύο μήνες μετά το θάνατό του το 2020.

Αυτό είναι μόνο μία από τις αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στο νέο απομνημόνευμα της πρώην τραγουδίστριας, «From Here to the Great Unknown» , το οποίο ολοκλήρωσε η κόρη της Ράιλι Κιού, μετά το θάνατο της 54χρονης τον Ιανουάριο του 2023.

Ως εγγονός του Έλβις, ο Μπέντζαμιν μεγάλωσε μέσα στον πλούτο και την πολυτέλεια. Μοιράστηκε την εμφάνιση ροκ σταρ του εμβληματικού παππού του και φαινόταν προορισμένος για φήμη.

Δυστυχώς, ένιωθε επίσης αυξανόμενη πίεση να φτάσει την αλματώδη επιτυχία του παππού του. Τελικά, αυτό συνέβαλε σε μια βαθιά κατάθλιψη που θα οδηγούσε τελικά στην αυτοκτονία τον Ιούλιο του 2020 σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Στο βιβλίο, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ αποκαλύπτει ότι έπρεπε να αναγκάσει τον εαυτό της να «παλέψει» για να μείνει ζωντανή για τα υπόλοιπα παιδιά της, τη Ράιλι και τις δίδυμες κόρες Χαρπερ και Φίνλεϊ, που είναι τώρα 16 ετών.

Αυτό σήμαινε ότι δεν αποχαιρέτησε αμέσως τον Μπέντζαμιν – εν μέρει επειδή δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θα τον θάψει στη Χαβάη ή στη Γκρέισλαντ, το κτήμα στο Μέμφις όπου πέθανε και είναι θαμμένος ο Έλβις.

«Το σπίτι μου έχει μια ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα και κράτησα τον Μπεν Μπεν εκεί για δύο μήνες. Δεν υπάρχει νόμος στην πολιτεία της Καλιφόρνιας που ορίζει ότι πρέπει να θάψεις κάποιον αμέσως», γράφει.

Ο Ράιλι και η Λίζα αποφάσισαν να τιμήσουν τον Μπέντζαμιν κάνοντας τατουάζ που ταίριαζαν με τα δικά του – είχε το όνομα της αδελφής του γραμμένο στην κλείδα του και το όνομα της μητέρας του στο χέρι του.

Η αδερφή του έκανε τατουάζ το όνομα του αδελφού της στην κλείδα της και ένας καλλιτέχνης τατουάζ κλήθηκε στο σπίτι για να προσθέσει το όνομα του Μπέντζαμιν στο χέρι της μητέρας του.

Όταν ο καλλιτέχνης τατουάζ ρώτησε αν είχαν φωτογραφίες από τα τατουάζ του Μπέντζαμιν για να μπορέσει να ταιριάξει τη γραμματοσειρά και τη θέση, η Λίζα απάντησε: «Όχι, αλλά μπορώ να σας δείξω».

Από την πλευρά της, η Πρίσλεϊ ήξερε επίσης ότι ήταν παράξενο. «Νομίζω ότι θα τρόμαζε πάρα πολύ οποιονδήποτε άλλον να έχει τον γιο του εκεί έτσι. Αλλά όχι εμένα», γράφει.

Λίγο μετά την ημέρα του τατουάζ, θυμάται η Ράιλι, όλοι «πήραν την αίσθηση» ότι ο Μπέντζαμιν ήθελε να αναπαυθεί.

«Ακόμα και η μαμά μου είπε ότι μπορούσε να τον νιώσει να της μιλάει, λέγοντας ‘Αυτό είναι τρελό, μαμά, τι κάνεις; Τι στο διάολο!»

