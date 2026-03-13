Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.
Ο Κερτ Ράσελ θυμήθηκε τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο στην ταινία «It Happened at the World’s Fair» του 1963, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers», όπου προωθούσε τη νέα του τηλεοπτική σειρά «The Madison».
«Γυρίσαμε αυτή την ταινία, νομίζω, το ’62», εξήγησε ο Ράσελ, καθώς ο παρουσιαστής έδειξε μια εικόνα που τον απεικόνιζε μαζί με τον Έλβις Πρίσλεϊ.
«Αυτό είναι τρελό. Δεν έχω δει ποτέ αυτή τη φωτογραφία», είπε ο ηθοποιός.
«Ήθελε να βρει μια δικαιολογία για να γνωρίσει αυτή τη νοσοκόμα, οπότε έπρεπε να βρει έναν τρόπο να μπει εκεί με κάτι και πλήρωσε αυτό το παιδί 50 σεντς για να τον κλωτσήσει στα πόδια, οπότε πήρα αυτή τη δουλειά», θυμήθηκε σχετικά με τον ρόλο του στην ταινία, η οποία ακολουθεί τον Μάικ και τον Ντάνι στην προσπάθεια τους να κάνουν ωτοστόπ για να πάνε στην Παγκόσμια Έκθεση στο Σιάτλ, αφού έναε σερίφης κατάσχεσε το αεροσκάφος τους για να καλύψει τα χρέη του τζογαδόρου Ντάνι.
«Αυτό ήταν πριν από το CGI»
Ο Κερτ, γιος του ηθοποιού Μπινγκ Ράσελ, αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον θρύλο της μουσικής, καθώς όπως αποκάλυψε κλώτσησε πράγματι τον Πρίσλεϊ για τη σκηνή του.
«Αυτό ήταν πριν από το CGI, σωστά; Είχε ένα προστατευτικό επάνω του και όλοι ήταν λίγο ανήσυχοι για αυτό. Μου είπαν: ‘Πρόσεχε, μην το παρακάνεις’, αλλά εγώ φορούσα παπούτσια, όχι αθλητικά, και σκέφτηκα: ‘Δεν γίνεται να μην τα καταφέρω’ και το έκανα περίπου δέκα φορές», είπε. «Τότε ο Έλβις είπε: ‘Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχώ’».
Πολλά χρόνια αργότερα, ο Κερτ ενσκάρκωσε τον Πρίσλεϊ στην βιογραφική ταινία «Elvis» του 1979 με τον Μπινγκ, να παίζει τον ρόλο του πατέρα του Έλβις, Βέρνον.
Στο Late Night, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Πρίσλεϊ ήταν 27 ετών όταν γυρίστηκε η ταινία «It Happened at the World’s Fair» — την ίδια ηλικία που είχε ο ίδιος όταν έπαιξε τον ρόλο του.
«Ο Έλβις Πρίσλεϊ ήταν τόσο cool: ήμασταν στο Λος Άντζελες για τα γυρίσματα και ο πατέρας μου ήρθε στο πλατό μαζί μου και ο Έλβις ήταν εκεί. Και βλέπω τον Έλβις να κοιτάζει, να κοιτάζει, και να λέει: ‘Αυτός είναι ο πατέρας σου; Αυτός εκεί είναι ο πατέρας σου;’ Είπα: ‘Ναι’ Και εκείνος με ρώτησε: «Ω, φίλε, μπορώ να τον γνωρίσω;’», θυμήθηκε.
Όταν σύστησε τον Πρίσλεϊ στον πατέρα του, ο Κερτ είπε ότι ο πρωτοπόρος του ροκ εν ρολ είπε στον Μπινγκ: «Κύριε Ράσελ, μου αρέσει πολύ ο τρόπος που φοράτε το καπέλο σας σε όλες τις καουμπόικες ταινίες που κάνετε. Αν ποτέ κάνω μια τέτοια ταινία, θα ήταν εντάξει αν φορούσα το καπέλο μου όπως εσείς;».
«Τόσο κουλ τύπος ήταν. Και ο πατέρας μου είπε: ‘Φυσικά, Έλβις’», πρόσθεσε.
«Και το έκανε!».
* Με πληροφορίες από: People
