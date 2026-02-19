Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ θυμάται πώς κυλούσαν οι ημέρες με τον αιώνιο έρωτα της, Έλβις.

Σε πρόσφατη εκδήλωση στο The Breakers στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, η ηθοποιός, επιχειρηματίας και παραγωγός αποκάλυψε ότι όταν γνωρίστηκαν, έβλεπαν ταινίες κάθε βράδυ, αφού πρώτα είχαν απολαύσει ένα ωραίο γεύμα, όπως αναφέρει το περιοδικό People.

«Πάντα αργούσα να πάω στο σχολείο»

Σύμφωνα με τα όσα είπε η Πρισίλα Πρίσλεϊ, οι δυό τους— που ήταν παντρεμένοι από το 1967 έως το 1973 — απολάμβαναν πολύ τις προβολές ταινιών στο Graceland – τη θρυλική έπαυλη του αείμνηστου Έλβις Πρίσλεϊ στο Μέμφις του Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είναι θαμμένος τόσο ο ίδιος, όσο και τα υπόλοιπα αποθανόντα μέλη της οικογένειας.

«Είδαμε πολλές ταινίες. Απολαμβάναμε το δείπνο μας κάθε βράδυ γύρω στις 10 μ.μ. και μετά βλέπαμε μία, δύο, τρεις ή και τέσσερις ταινίες», ανέφερε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι παρόλο που απολάμβανε την παρέα του Έλβις μέχρι το πρωί, οι υποχρεώσεις δεν σταματούσαν. «Πάντα αργούσα να πάω στο σχολείο», είπε η Πρισίλα.

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν είχε κανέναν να μιλήσει για τις δυσκολίες που συνόδευε μια σχέση με τον Έλβις Πρίσλεϊ.

«Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να αντιμετωπίσω [κάθε δυσκολία]», είπε, λίγο πριν προσθέσει ότι βρήκε τη συντροφιά που έψαχνε στην γιαγιά του «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ».

«Περνούσα χρόνο με τη γιαγιά του, μιλούσαμε και γελούσαμε, και μου έλεγε όλες τις ιστορίες της για το πώς μεγάλωσε, τι έκανε και πόσο κοντά ήταν με τη μητέρα του Έλβις», αποκάλυψε η Πρισίλα.

«Θυμάμαι πολλά πράγματα»

Νωρίτερα φέτος, η Πρισίλα Πρίσλεϊ κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα που ίσως να ταλανίζει αρκετούς: πως θα έμοιαζε η ζωή του αείμνηστου τραγουδιστή, αν ήταν ζωντανός σήμερα;

«Νομίζω ότι θα έκανε το ίδιο πράγμα στη ζωή του – θα τραγουδούσε και θα έκανε περιοδείες. Το λάτρευε», είπε στο περιοδικό Hello! Magazine, στο οποίο έδωσε συνέντευξη με αφορμή για το βιβλίο της με τις αναμνήσεις της, Softly, As I Leave You: Life After Elvis, που κυκλοφόρησε το 2025.

«Θυμάμαι πολλά πράγματα, και για να είμαι ειλικρινής, αυτό ήταν καλό. Θυμάμαι πολλές υπέροχες στιγμές και δύσκολες στιγμές – και ξαναζείς τη ζωή σου», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People