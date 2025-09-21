Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά
Stories 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:28

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά

«Οι δικηγόροι με κάλεσαν και μου είπαν: 'Πρισίλα, θα πρέπει να πουλήσουμε το Graceland. Δεν έχουμε χρήματα'», αναφέρει στο νέο της βιβλίο η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Η αγαπημένη έπαυλη του Έλβις Πρίσλεϊ, το Graceland, παραλίγο να χαθεί από τα χέρια της οικογένειας εν μέσω οικονομικής δυσπραγίας.

Αλλά, η πρώην σύζυγος του βασιλιά του ροκ εν ρολ, Πρισίλα, έδωσε τη δική της μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η οικεία-ορόσημο που κοσμεί μέχρι και σήμερα το Μέμφις του Τενεσί.

«Ήταν ένα σοκ»

Όταν ο Έλβις πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 42 ετών το 1977, το Graceland έμεινε στα χέρια του πατέρα του, Βέρνον.

Όταν ο Βέρνον πέθανε σε ηλικία 63 ετών το 1979, όρισε ως διαχειρίστρια την πρώην σύζυγο του Έλβις, Πρισίλα Πρίσλεϊ.

Εκείνη την εποχή, όπως γράφει η Πρισίλα στο νέο της βιβλίο «Softly as I Leave You: Life After Elvis», που κυκλοφορεί στις 23 Σεπτεμβρίου, το Graceland αιμορραγούσε οικονομικά — σε τέτοιο βαθμό που, όπως λέει, από την κληρονομιά της οικογένειας είχαν απομείνει μόνο 500.000 δολάρια.

«Μετά το θάνατο του Έλβις, η [δεινή] κατάσταση συνεχίστηκε για περίπου τρία χρόνια, μέχρι που οι δικηγόροι με κάλεσαν και μου είπαν: ‘Πρισίλα, θα πρέπει να πουλήσουμε το Graceland. Δεν έχουμε χρήματα. Δεν βγάζουμε καθόλου χρήματα’», θυμάται η Πρισίλα μιλώντας στο περιοδικό People. «Τότε ήταν που τους είπα: ‘Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ’».

Εν μέσω των προσπαθειών της να σώσει το σπίτι, γνώρισε τον Μόργκαν Μαξφιλντ, έναν άντρα που είχε κάνει περιουσία ανοίγοντας βενζινάδικα στις εξόδους των αυτοκινητοδρόμων.

Ο Μαξφιλντ βοήθησε την Πρισίλα να καταστρώσει ένα σχέδιο για να ανοίξει το Graceland στο κοινό, αλλά πριν προλάβει να το δει να υλοποιείται, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1981.

«Ήταν ένα σοκ», λέει η Πρισίλα στο περιοδικό People. «Με βοηθούσε σε όλη τη διαδικασία ανοίγματος του Graceland. Ευτυχώς που κατάφερα να εκπληρώσω αυτό που μου είχε πει, να βρω τους κατάλληλους ανθρώπους, τους κατάλληλους δικηγόρους, την κατάλληλη τράπεζα. Ήταν μια περιπέτεια που άξιζε τον κόπο».

Η ιστορία του Graceland

Έχοντας την επιθυμία να βρει ένα καταφύγιο στην ύπαιθρο, μακριά από τον θόρυβο που συνόδευε την φήμη του, ο 22χρονος Έλβις Πρίσλεϊ αγόρασε το κτήμα Graceland στις 19 Μαρτίου 1959, για 102.500 δολάρια από τους Τόμας Μουρ και την σύζυγό του, Ρουθ, οι οποίοι έχτισαν το αρχοντικό το 1939.

Μεταξύ των πολλών αλλαγών που είχε κάνει ο Πρίσλεϊ στο Graceland, ήταν ο λεγόμενος Κήπος Διαλογισμού — ένα απομονωμένο κομμάτι γης με φυτά και σιντριβάνια, που περιβαλλόταν από λευκές κολόνες και μια πέργκολα, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει το 1964. Όσο βρισκόταν εν ζωή, ήταν το μέρος όπου του άρεσε να συλλογίζεται, και μετά το θάνατό του, αποτέλεσε τον τόπο ανάπαυσής του — αλλά αυτό δεν ήταν το αρχικό σχέδιο.

Στις 18 Αυγούστου 1977, δύο ημέρες μετά το θάνατό του, ο Πρέσλεϊ θάφτηκε δίπλα στη μητέρα του, Γκλάντις, στο νεκροταφείο Forest Hill του Μέμφις. Ωστόσο, έγινε μια απόπειρα να κλαπεί το φέρετρο του και να κρατηθούν τα λείψανα για λύτρα. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν, αν και το σχέδιο ήταν τόσο σαθρό που κατηγορήθηκαν μόνο για παράνομη είσοδο στο νεκροταφείο.

Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, η σορός του Πρίσλεϊ, καθώς και αυτή της Γκλάντις, μεταφέρθηκαν στο Graceland.

*Με πληροφορίες από: People

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο, καθώς και τα οχήματα, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χίου, ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
