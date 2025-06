H Graceland του Έλβις Πρίσλεϊ ζωντανεύει ξανά με τις ευχές των Chanel και Ράιλι Κίου

Η Graceland, η έπαυλη του Έλβις Πρίσλεϊ στο Μέμφις μοιάζει κατοικημένη και ζωντανή, αντηχώντας τις ημέρες που ο Βασιλιάς περπατούσε στις αίθουσές της.

Με πρωτοβουλία της Ράιλι Κιου, της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ, η Graceland έρχεται ξανά στο φως ως το σκηνικό ενός ταξιδιού στην κληρονομιά της οικογένειας της στην ταινία μικρού μήκους με τίτλο In Process το οποίο παρουσιάστηκε σε συνεργασία με την Τζίνα Γκάμελ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα, στο πλαίσιο του προγράμματος Through Her Lens της Chanel.

Η ταινία αποτελεί μέρος μιας σειράς ντοκιμαντέρ που προσφέρει μια προσωπική ματιά στην δημιουργική διαδικασία της κινηματογραφικής παραγωγής. Η Κίου εμφανίζεται μαζί με τις Λούσι Μπόιντον, Ρουθ Νέγκα και Νία Ντακόστα.

Η εγγονή του Πρίσλεϊ εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα για το πρώτο μέρος με τίτλο Κεφάλαιο Ι: Συγγραφή, προσφέροντας μια ματιά στην δημιουργική της διαδικασία.

Καθώς αναλογίζεται την ταυτότητά της ως συγγραφέας, η Κίου εμφανίζεται σε σκηνές που γυρίστηκαν σε όλη την Γκρέισλαντ, η οποία υπήρξε για αυτήν το «παιδικό της σπίτι μακριά από το σπίτι».

Ο συναισθηματικός αντίκτυπος του να βλέπει την Γκρέισλαντ να ζωντανεύει ξανά συγκίνησε τη μακροχρόνια σύντροφο του Πρίσλεϊ, Λίντα Τόμπσον, η οποία μοιράστηκε ένα εγκάρδιο μήνυμα στην ενότητα των σχολίων της ανάρτησης.

«Αυτό αγγίζει την καρδιά μου», έγραψε η Τόμπσον.

«Το βιβλίο που γράψατε μαζί με την όμορφη μαμά σου ήταν σπαρακτικό, εξαίσιο και ένα τόσο ειλικρινές και στοργικό αφιέρωμα σε κάποια που αγαπούσα πολύ… τη Λίζα Μαρί [Πρίσλεϊ]. Συνέχισε να είσαι ο αυθεντικός, υπέροχος άνθρωπος που είσαι!» πρόσθεσε.

Η Λίντα Τόμπσον έζησε στο ιστορικό σπίτι του Τενεσί με τον Βασιλιά του ροκ εν ρολ από το 1972 έως το 1976.

Στο βίντεο η Κίου μοιράζεται τις στιγμές και τις αναμνήσεις που πυροδοτούν τη δημιουργικότητά της, καθώς ξεναγεί τους θεατές σε ένα ταξίδι μέσα στην Γκρέισλαντ.

«Οι τοποθεσίες ήταν αληθινές. Οι άνθρωποι ήταν αληθινοί», λέει. «Ήταν απλώς μια πολύ ανθρώπινη ιστορία τοποθετημένη σε ένα ασυνήθιστο μέρος. Αλλά για μένα, είναι το πιο συνηθισμένο μέρος στον κόσμο».

Η πρωταγωνίστρια του Daisy Jones & the Six,απέκτησε την κυριότητα της Graceland λίγο μετά τον θάνατο της μητέρας της, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ – και μετά από μια σύντομη δικαστική διαμάχη με τη γιαγιά της, με την οποία πλέον διατηρεί άριστες σχέσεις – συνεχίζει να διαχειρίζεται την κληρονομιά του «βασιλιά» του Rock & Roll.

Η θρυλική κατοικία αγοράστηκε από τον Πρίσλεϊ το 1957 έναντι 100.000 δολαρίων, όταν εκείνος ήταν μόλις 22 ετών, αναφέρει το βρετανικό Hello!.

Το μεγαλύτερο παιδί της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ από τη σχέση της με τον Ντάνι Κίου σημείωσε νωρίτερα φέτος στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers, ότι μετά τον θάνατο της μητέρας της, οι επισκέψεις της στην Graceland έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Από το 2015 είναι παντρεμένη με τον κασκαντέρ Μπεν Σμιθ-Πίτερσεν (Ben Smith-Petersen), ενώ το 2023 υποδέχτηκαν την κόρη τους, Tupelo Storm η οποία έχει ήδη επισκεφθεί το γεμάτο ιστορία σπίτι.