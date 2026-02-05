Νεκρή σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Σφοδρή σύγκρουση τριών οχημάτων
Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και Τροχαίας μετά το τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ.
Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης καθώς μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από τροχαίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου Πλατανιά στα Χανιά, όταν δύο αυτοκίνητο – κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες – συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια το ένα όχημα χτύπησε και ένα τρίτο.
Η πρώτη σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο μία γυναίκα.
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με οκτώ πυροσβέστες που ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Δυστυχώς, όμως η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.
Διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν κληθεί στην περιοχή του δυστυχήματος επιχειρούσαν να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.
Αξίζει να σημειωθεί πως αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας του ΒΟΑΚ ερευνούν την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του νέου δυστυχήματος.
