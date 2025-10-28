Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Τον τρόμο και τον πανικό έσπειρε επί του ΒΟΑΚ, στο τμήμα από Πρασσά μέχρι Γούβες, το πρωί της Δευτέρας, ο οδηγός ενός παλιού μαύρου Chevrolet, ο οποίος άρχισε να γκαζώνει σκόπιμα και να πέφτει διαδοχικά με δύναμη σε προπορευόμενα αυτοκίνητα, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή των οδηγών και των συνεπιβατών τους.

Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι μαρτυρίες παθόντων, οι οποίοι, όπως περιέγραψαν στο Cretalive.gr, είδαν τον χάρο με τα μάτια τους αφού το μαύρο Chevrolet έπεφτε σαν βολίδα στο πίσω μέρος των δικών τους οχημάτων, με αποτέλεσμα κάποια να εκτραπούν της πορείας τους, να πέσουν ακόμα και στα προστατευτικά κιγκλιδώματα ή στα μεσαία διαχωριστικά στηθαία του δρόμου.

Σε σοκ οι οδηγοί

Οχτώ συνολικά οχήματα, σύμφωνα με το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ, δέχθηκαν «επίθεση» εν κινήσει, ανάμεσα στα οποία και ενοικιαζόμενα στα οποία επέβαιναν τουρίστες. Οικογένεια τουριστών με μικρά παιδιά δεν μπορούσαν να συνέλθουν από το σοκ. Οι άνθρωποι έτρεμαν σαν το ψάρι από τη λαχτάρα. «Ήθελε να μας σκοτώσει. Το νιώσαμε. Προσπαθούσε να «σκαρφαλώσει» πάνω στο αυτοκίνητο μας» ξέσπασε σε κλάματα τουρίστρια που έχει έρθει οικογενειακώς για διακοπές στην Κρήτη.

Συγκλονιστική όμως είναι και η μαρτυρία στο Cretalive.gr ενός κρητικού, ο οποίος κινούνταν επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, γύρω στις 11.15 με 11.20 όταν τον τράκαρε με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο οδηγός του μαύρου σεβρολέτ. «Κοιτούσα στον καθρέφτη όταν ξαφνικά είδα το μαύρο όχημα να πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Το καπό του «έπαιζε». Μέχρι να το σκεφτώ και να κοιτάξω ξανά στον καθρέφτη, με χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του οχήματος. Με πέταξε πάνω στο κράσπεδο…».

«Είμαστε τυχεροί»

Όπως περιγράφει ο οδηγός, το αυτοκίνητο του έπεσε πάνω στο μεσαίο διαχωριστικό, όμως το αυτοκίνητο «σβούρισε» και επανήλθε κανονικά στο δρόμο με κατεύθυνση προς Χερσόνησο. Τότε ήταν που ο οδηγός σαν τον μαύρο χάροντα, έπεσε και πάλι πάνω του. Αυτή τη φορά το αυτοκίνητο έπεσε δεξιά, στο χαντάκι. «Εγώ ήμουν το 7ο αυτοκίνητο στην σειρά» είπε. «Η τύχη ήταν που μάς χτυπούσε από πίσω και έτσι απορροφούσε την «ενέργεια» του τρακαρίσματος, αλλιώς θα είχαμε δράματα. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει κόσμο» ανέφερε.

Όπως προέκυψε, επρόκειτο για 32χρονο Αλβανό, ο οποίος λίγο αργότερα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο. Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Συνελήφθη ο δράστης

Αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι και τον συνέλαβαν. Παθόντες περιέγραψαν ότι όταν εγκατέλειψε τον τόπο του τελευταίου συμβάντος, αφ’ ότου δηλαδή αναγκάστηκε να παρατήσει το όχημα του, ο 32χρονος τους κοιτούσε αμίλητος και με βλέμμα απλανές.

Όταν αργότερα συναντήθηκαν εκ νέου στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηράκλειο όπου είχε προσαχθεί, ο 32χρονος έδειχνε εριστικός και ειρωνικός απέναντι τους, περιγράφουν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «σιγά μωρέ…». «Τράκαρε και έφευγε. Αυτό έκανε. Είναι τύχη που δεν τούμπαρε αυτοκίνητο» καταλήγουν όλοι. Ως προς τον 32χρονο, σχηματίζεται δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ Ηρακλείου και πλέον θα κρίνει ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός για τα περαιτέρω.