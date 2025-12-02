Ηράκλειο: Φωτιά σε νταλίκα-ψυγείο στον ΒΟΑΚ – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ψυγείο, με τον οδηγό να καταφέρνει την αποσύνδεση του τράκτορα και την απομάκρυνσή του
- Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο μοτοσικλετιστή που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Τον καταδίωκαν 30 αστυνομικοί
- Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ
- Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Τα αδικήματα
Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ στην Πυροσβεστική στην Κρήτη για φωτιά σε φορτηγό ψυγείο στον ΒΟΑΚ που εκδηλώθηκε από άγνωστο λόγο.
Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Ηράκλειο έφτασαν στο σημείο, λίγο πριν το αεροδρόμιο Ηρακλείου επί του ΒΟΑΚ και οι 14 πυροσβέστες με τα 5 οχήματα πυρόσβεσης, επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Απομάκρυνε τον τράκτορα
Συγκεκριμένα το φορτηγό ήταν τράκτορας με ρυμουλκούμενο ψυγείο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ψυγείο, με τον οδηγό να καταφέρνει την αποσύνδεση του τράκτορα και απομάκρυνσή του. Τα αίτια θα διερευνηθούν αρμοδίως.
- Έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Οι πιο δύσκολες ημέρες
- Τραμπ: Σύντομα θα χτυπήσουμε και το εσωτερικό της Βενεζουέλας
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»
- Ο Σλοτ αποκάλυψε την αντίδραση του Σαλάχ – «Δεν ήταν και… χαρούμενος»
- Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
- LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον
- LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι
- Ηράκλειο: Φωτιά σε νταλίκα-ψυγείο στον ΒΟΑΚ – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις