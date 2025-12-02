Ηράκλειο: Φωτιά σε νταλίκα-ψυγείο στον ΒΟΑΚ – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ στην Πυροσβεστική στην Κρήτη για φωτιά σε φορτηγό ψυγείο στον ΒΟΑΚ που εκδηλώθηκε από άγνωστο λόγο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Ηράκλειο έφτασαν στο σημείο, λίγο πριν το αεροδρόμιο Ηρακλείου επί του ΒΟΑΚ και οι 14 πυροσβέστες με τα 5 οχήματα πυρόσβεσης, επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Απομάκρυνε τον τράκτορα

Συγκεκριμένα το φορτηγό ήταν τράκτορας με ρυμουλκούμενο ψυγείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ψυγείο, με τον οδηγό να καταφέρνει την αποσύνδεση του τράκτορα και απομάκρυνσή του. Τα αίτια θα διερευνηθούν αρμοδίως.