Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από την ΕΜΑΚ

Για ακόμα μια φορά έρχονται εικόνες από τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, οι οποίες προκαλούν σοκ, ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε οδηγός στον ΒΟΑΚ και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας άνδρας, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος στο όχημά του μέχρι να καταφθάσει βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου Γιόφυρου προς Γάζι, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και πέρασε τις προστατευτικές μπάρες καταλήγοντας στο εικονιζόμενο χαντάκι.

Δυστυχώς, ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια, με το αυτοκίνητο να έχει πέσει στο χαντάκι από την πλευρά του συνοδηγού και στο σημείο κλήθηκαν άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για να τον απεγκλωβίσουν.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε από τον ΒΟΑΚ στο Βενιζέλειο το οποίο εφημέρευε

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο το οποίο και εφημέρευε όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ευτυχώς η ζωή του οδηγού βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Την δεδομένη στιγμή ο ΒΟΑΚ θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους «αυτοκινητόδρομους» της χώρας, όπου συχνά σημειώνονται ατυχήματα και δυστυχήματα. Όπως είναι σαφές στην κάτω φωτογραφία, οι άνδρες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να κόψουν την οροφή του οχήματος για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.