Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Ίλιον: Τροχαίο με ανατροπή ταξί – Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 23:28

Ίλιον: Τροχαίο με ανατροπή ταξί – Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου

Το περίεργο τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Ίλιον - Ο οδηγός ταξί αναποδογύρισε το όχημα και τράπηκε σε φυγή

Σύνταξη
Μια περίεργη περίπτωση τροχαίου σημειώθηκε στο Ίλιον, την περασμένη Δευτέρα όταν οδηγός ταξί έχασε τον έλεγχο και το όχημα ανατράπηκε.

Ωστόσο ο οδηγός αντί να παραμείνει στο σημείο και καλέσει για βοήθεια τράπηκε σε φυγή και εγκατέλειψε το αναποδογυρισμένο ταξί στη μέση του δρόμου.

Το ταξί στη μέση του δρόμου

Μετά από αρκετή ώρα στο σημείο πήγε η Αστυνομία που ενημερώθηκε από τους περίοικους. Όπως διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του ταξί ήταν άλλο πρόσωπο που μετά από ώρα έφτασε και αυτός στο σημείο προκειμένου να απομακρύνει το όχημα.

Εξετάζεται αν ο οδηγός του ταξί ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και για αυτό τράπηκε σε φυγή, είτε είχε άλλους λόγους να μην έρθει σε επαφή με την αστυνομία.

World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ
Πρόγνωση 04.02.26

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη χώρα.

Σύνταξη
Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 04.02.26

Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Στην πορεία του 89χρονου οδηγού βρέθηκε μία 50χρονη η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Επιδείνωση του καιρού 04.02.26

Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κέρκυρα - Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Δύσκολη νύχτα για την Κέρκυρα με την κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών του νησιού. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεμένα τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα
Ελλάδα 04.02.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα

Η τελευταία επίθεση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύνταξη
Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
«Ασφυκτικός καπνός» 04.02.26

Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα

Η Ελευθερία Δρίγκα αναφέρθηκε ευθέως στον τότε υπουργό Μεταφορών, λέγοντας ότι «δικαίωση δεν θα έρθει αν δεν μπει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή»

Σύνταξη
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο
«Βαθιά θλίψη» 04.02.26

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες, μεταξύ άλλων με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου χρειάζεται

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη
Ελλάδα 04.02.26

Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη

Τις τραγικές στιγμές που έζησε ένας από τους δύο ιδιώτες δύτες που έσπευσαν στο σημείου του τραγικού δυστυχήματος ανοιχτά της Χίου όπου έχασαν τη ζωή τους 14 μετανάστες

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο
Ελλάδα 04.02.26

Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικοί για την αρπαγή και δολοφονία του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Η πληροφορία για μεγάλο όνομα της εγχώριας παρανομίας που ενδιαφέρθηκε να απελευθερωθεί ο 27χρονος αλλά δεν εισακούστηκε

Σύνταξη
Politico: Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες – Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί
Δύο μέτρα και δύο σταθμά 04.02.26

Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες - Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί

Στη σκιά της τραγωδίας ανοιχτά της Χίου η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι η προσπάθειά της να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένους υποστηρικτές της, τιμωρεί τους μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη
Μεγάλο συλλαλητήριο 04.02.26

Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα - Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Καμπανάκι 04.02.26

Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Καμπανάκι από την Πολιτική Προστασία στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού - Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 3, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι
Ελλάδα 04.02.26

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των θυμάτων οι αστυνομικοί ερεύνησαν την υπόθεση και βρέθηκαν στα ίχνη των δραστών με αποτέλεσμα χθες να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 04.02.26

Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
On Field 04.02.26

Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια
Μπάσκετ 04.02.26

Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια

Το Μαρούσι τσέκαρε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (17-21, Ηράκλειο) με το 100-92 επί του Προμηθέα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος» στην Πάτρα. - Δείτε τα ζευγάρια.

Σύνταξη
Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ
Αθλητισμός & Σπορ 04.02.26

Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ

Εκτός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της Ζελέζνιτσαρ πέτυχε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού και τερμάτισε στην τρίτη θέση του Γ’ ομίλου παίρνοντας την πρόκριση για τα πλέι οφ του CEV Champions League

Σύνταξη
Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Κόσμος 04.02.26

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
«Δεν είστε μόνοι» 04.02.26

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη

Την οργή του Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε ο Καιρίδης αμφισβητώντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Τα κότσια κ. Καιρίδη τα είχαμε όταν τρέξαμε να φέρουμε τις τροπολογίες, στις οποίες ούτε καν απαντούσε η ΝΔ για να μην πληρώνει ο λαός τους μπροστινούς του Κασιδιάρη» ήταν η αποστομωτική απάντηση Δουδωνή.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Επιδείνωση του καιρού 04.02.26

Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κέρκυρα - Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Δύσκολη νύχτα για την Κέρκυρα με την κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών του νησιού. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεμένα τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Πόλεμος 04.02.26

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Σύνταξη
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα
Ελλάδα 04.02.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα

Η τελευταία επίθεση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύνταξη
Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας
Βουλή 04.02.26 Upd: 22:42

Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!
Αντιδράσεις 04.02.26

Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!

«Η προτροπή του κ. Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες, επιβεβαιώνει ότι δεν είστε ούτε… Ελληνική ούτε Λύση…», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης - «Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

