Ίλιον: Τροχαίο με ανατροπή ταξί – Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου
Το περίεργο τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Ίλιον - Ο οδηγός ταξί αναποδογύρισε το όχημα και τράπηκε σε φυγή
Μια περίεργη περίπτωση τροχαίου σημειώθηκε στο Ίλιον, την περασμένη Δευτέρα όταν οδηγός ταξί έχασε τον έλεγχο και το όχημα ανατράπηκε.
Ωστόσο ο οδηγός αντί να παραμείνει στο σημείο και καλέσει για βοήθεια τράπηκε σε φυγή και εγκατέλειψε το αναποδογυρισμένο ταξί στη μέση του δρόμου.
Το ταξί στη μέση του δρόμου
Μετά από αρκετή ώρα στο σημείο πήγε η Αστυνομία που ενημερώθηκε από τους περίοικους. Όπως διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του ταξί ήταν άλλο πρόσωπο που μετά από ώρα έφτασε και αυτός στο σημείο προκειμένου να απομακρύνει το όχημα.
Εξετάζεται αν ο οδηγός του ταξί ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και για αυτό τράπηκε σε φυγή, είτε είχε άλλους λόγους να μην έρθει σε επαφή με την αστυνομία.
