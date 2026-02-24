Τρομακτικό τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα – Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός της μηχανής
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στη λεωφόρο Συγγρού, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο οχήματα κινούνταν επί της Συγγρού, όταν ο μοτοσικλετιστής επιχείρησε να συνεχίσει ευθεία και το Ι.Χ. έστριψε δεξιά προς τη Λάμπρου Κατσώνη. Ακολούθησε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση, με αποτέλεσμα ο αναβάτης, περίπου 40 ετών, να εκσφενδονιστεί και να προσκρούσει σε κολόνα. Η μοτοσικλέτα κατέληξε λίγα μέτρα μακριά, στον παράδρομο.
Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό στον θώρακα. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με περαστικούς να σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια και να επιχειρούν ΚΑΡΠΑ, ενώ νοσηλεύτρια που βρισκόταν εκεί προσπαθούσε επί ώρα να τον κρατήσει στη ζωή. Διερχόμενο ιδιωτικό ασθενοφόρο σταμάτησε επίσης για να συνδράμει, μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός του Ι.Χ., που δεν τραυματίστηκε, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δίνει κατάθεση στις αρχές. Στο σημείο έφτασαν και συγγενείς του μοτοσικλετιστή, ενώ η τροχαία εξετάζει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
