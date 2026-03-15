Βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό τροχαίο με αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας – Σοκαριστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με πρωταγωνιστή αστυνομικό της Άμεσης Δράσης και θύμα έναν 63χρονο έξω από τη Βουλή στο κέντρο της Αθήνας έρχεται στο φως τη δημοσιότητας.

Το τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη λίγο μετά τις πέντε και μισή τα ξημερώματα επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας.

Παραβίασε το κόκκινο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Το φανάρι είναι κόκκινο, ωστόσο, ο άνδρας της Ελληνικής Αστυνομίας που φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε η εκπομπή “Εξελίξεις Τώρα”, επιλέγει να παραβιάσει τον φωτεινό σηματοδότη.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο αστυνομικός βγαίνει στη Βασιλίσσης Σοφίας και κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας αυξάνοντας ταχύτητα.

Μέσα σε λίγα μέτρα συγκρούεται μετωπικά με διερχόμενη μηχανή που επιβαίνει ο άτυχος 63χρονος.

Η σύγκρουση είναι σφοδρή και και οι δύο μοτοσικλέτες εκσφενδονίζονται μαζί με τους αναβάτες.

Ο 63χρονος άνδρας που οδηγούσε χωρίς να προβεί σε κάποια παρανομία βρίσκεται πεσμένος στην άσφαλτο, βαριά τραυματισμένος. Ο άνδρας με καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία διακομίσθηκε στον Ευαγγελισμό μετά το σφοδρό τροχαίο. Λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο ντοκουμέντο

«Μοναδική απαίτηση είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας», αναφέρει η οικογένειά σε ανακοίνωσή της.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου για τα αδικήματα της «επικίνδυνης οδήγησης» και για «ανθρωποκτονία από αμέλεια», ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σοκάρει η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα

Το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» εξασφάλισε και ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο με όσα λέει αυτόπτης μάρτυρας περιγράφοντας σε φίλο του τι ακριβώς συνέβη μπροστά στα μάτια του.

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 63χρονου

Ο Χαράλαμπος Καλούδης, δικηγόρος της οικογένειας του 63χρονου θύματος, μίλησε στις Εξελίξεις Τώρα.

«Η ίδια η οικογένεια για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με οπτικοακουστικό υλικό τώρα, αυτή τη στιγμή. Παρακολουθήσαμε παγωμένοι αυτή τη στιγμή την εγκληματική οδήγηση του υπαίτιου αστυνομικού που είχε ως αποτέλεσμα τον άδικο χαμό του 63χρονου. Η οικογένεια είναι συγκλονισμένη μεν, αλλά είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τη δικαίωσή της, αλλά θα τη διεκδικήσει εκεί που πρέπει. Και εκεί που πρέπει είναι τα δικαστήρια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και για την προσπάθεια που κάνετε ως εκπομπή. Ωστόσο η οικογένεια επιθυμεί να δώσει τη «μάχη» και δικαίωση εντός των αρμοδίων δικαστηρίων. Οι όποιες ενέργειες και απαντήσεις μας θα γίνονται θεσμικά στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές και μόνο. Όπως και να ‘χει όμως, η ανακοίνωση η πλήρης που έχω στείλει αναφέρουν τις συγκεκριμένες σκέψεις που εντοπίσατε και η ίδια σε σχέση με το πότε λήφθηκε η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα και με ποιον τρόπο και πώς αυτός ο άνθρωπος προσέγγισε την οικογένεια, το οποίο είναι πραγματικά συγκινητικό», είπε.

«Είμαστε πολύ νωρίς στη διαδικασία για να κλείσει η δικογραφία, να φτάσουμε στο σημείο της συζήτησης στο ακροατήριο. Εικάζουμε ότι μέσα στον επόμενο ενάμισι χρόνο περίπου. Με περισσότερες μαρτυρίες γίνεται και πληρέστερη η δικογραφία. Ωστόσο σε αυτό το σημείο επειδή όπως αντιλαμβάνεστε η δικογραφία είναι ακόμα ενεργή, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω για να μην επηρεάσω το έργο της ανάκρισης.», συνέχισε για τον χρόνο που εικάζεται ότι θα δικαστεί η υπόθεση