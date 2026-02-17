newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
ΡεπορτάζΚίττυ Ξενάκη
Spotlight

Τον γαλλογερμανικό άξονα τον είχαμε ήδη καταγράψει ως κλονισμένο: παρά τις ελπίδες που ενέπνευσε η ανάδειξη του Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία, οι διμερείς σχέσεις επέστρεψαν στο στάδιο της ψυχρότητας εξαιτίας διαφωνιών σε μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ άλλων στις ιδέες του Εμανουέλ Μακρόν για ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό δάνειο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, καθώς και την ενίσχυση της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στις δημόσιες συμβάσεις και τη βιομηχανία. Πολύς λόγος γινόταν τελευταία, με αφορμή τον «οδικό χάρτη» που επεξεργάστηκε ο καγκελάριος Μερτς από κοινού με την Τζόρτζια Μελόνι με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, για έναν νέο «ιταλογερμανικό άξονα» – η πρωτοβουλία είχε ήδη χαρίσει μάλιστα στο ιταλογερμανικό δίδυμο το παρατσούκλι «Μερτσόνι» στη Γερμανία. Οσα ειπώθηκαν ωστόσο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, και τα σχόλια που πυροδότησαν, έδειξαν πως ο (όποιος) ενθουσιασμός ήταν πρόωρος.

Μιλώντας στη Διάσκεψη την Παρασκευή, τόσο ο Μερτς όσο και ο Μακρόν πήραν, ο καθένας με τον τρόπο του, αποστάσεις από την πολιτισμική σταυροφορία που διεξάγει η κυβέρνηση Τραμπ – τη σταυροφορία που υπερασπίστηκε την επομένη και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έστω και με τρόπο λιγότερο συγκρουσιακό από εκείνον που είχε προτιμήσει πέρυσι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. «Η Ευρώπη έχει διασυρθεί ως ένα γηρασμένο, αργό και κατακερματισμένο κατασκεύασμα, υποβιβασμένο από την ιστορία. Ως μια υπερβολικά ρυθμιζόμενη και απαθής οικονομία η οποία απομακρύνεται από την καινοτομία. Ως μια κοινωνία που μαστίζεται από βάρβαρες μεταναστεύσεις οι οποίες διαφθείρουν τις πολύτιμες παραδόσεις της. Και, ακόμη περισσότερο παραδόξως, σε ορισμένους κύκλους, ως μια καταπιεστική ήπειρος όπου ο λόγος δεν είναι ελεύθερος και όπου τα εναλλακτικά γεγονότα δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ίδιο δικαίωμα δημόσιου λόγου με την ίδια την αλήθεια – αυτή την ξεπερασμένη και δυσκίνητη έννοια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γάλλος πρόεδρος, απαντώντας με έναν χρόνο καθυστέρηση στον Βανς. «Ο πολιτισμικός πόλεμος που διεξάγει το κίνημα MAGA δεν είναι δικός μας. Σε εμάς, η ελευθερία της έκφρασης σταματά όταν προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το Σύνταγμα», δήλωσε από την πλευρά του ο γερμανός καγκελάριος.

Η Μελόνι δεν πήγε στο Μόναχο, βρισκόταν το Σαββατοκύριακο στην Αιθιοπία, για τη διάσκεψη Ιταλίας – Αφρικής. Οι ιταλοί δημοσιογράφοι, όμως, δεν θα μπορούσαν να μη ρωτήσουν τη γνώμη της επ’ αυτού, αν συμμερίζεται δηλαδή την κριτική του Μερτς στην κουλτούρα του MAGA: «Οχι, θα έλεγα πως όχι», απάντησε, προτιμώντας να διαφοροποιηθεί από τον γερμανό καγκελάριο παρά να απαρνηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ. «Πρόκειται για πολιτικές εκτιμήσεις, κάθε ηγέτης κάνει όποιες εκτιμήσεις νομίζει, αλλά δεν είναι κάτι που αφορά την ΕΕ», έσπευσε να προσθέσει.

Κατά τα λοιπά, βέβαια, η ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση πως «ο Μερτς κάνει μια σωστή αξιολόγηση όταν λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί με τον εαυτό της, να κάνει περισσότερα, για παράδειγμα, στον τομέα της ασφάλειας και να οικοδομήσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Κατόπιν αυτού», δήλωσε, «θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψουμε για μια μεγαλύτερη ενσωμάτωση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, ώστε να αναδείξουμε όσα μας ενώνουν και όχι όσα μπορούν να μας διχάσουν». Είναι η διαφορά ανάμεσα στις θέσεις που υπερασπίζονται το Παρίσι και το Βερολίνο αναφορικά με το μέλλον της Ευρώπης και τη σχέση της με τις ΗΠΑ εν μέσω παγκόσμιας αταξίας. Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επέμεινε την Παρασκευή πως πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα της Ευρώπης, υπερασπίζεται με συνέπεια την ιδέα μιας κυρίαρχης Ευρώπης, με έμφαση στη «στρατηγική της αυτονομία», όπως την είχε διατυπώσει ήδη από το 2017. Ο καγκελάριος, από την άλλη, προτείνει μια ενδιάμεση λύση, που συνδυάζει την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της ΕΕ με τη διατήρηση των ιστορικών δεσμών της με τις ΗΠΑ. Το βράδυ των γερμανικών εκλογών, βέβαια, τον Φεβρουάριο του 2025, ο ίδιος είχε δηλώσει αποφασισμένος να εργασθεί ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει «σταδιακά πραγματική ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ» – εξίσου σταδιακά ωστόσο ο Μερτς μετρίασε αυτές τις φιλοδοξίες.

World
Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
Υπαρξιακή απειλή 17.02.26

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Παραδόσεις όπλων 17.02.26

Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
Τουρκία: Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο δεδομένων σχεδιάζει κοινοπραξία από Ιράκ και ΗΑΕ
Συνδεσιμότητα 17.02.26

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο προς Τουρκία από Ιράκ και ΗΑΕ

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τα ΗΑΕ με την Τουρκία, μέσω Ιράκ, σχεδιάζει κοινοπραξία από τις δύο αραβικές χώρες του Κόλπου.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία
Ελβετία 17.02.26

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κοινότητα Κραν Μοντανά μπήκε από την πίσω πόρτα στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβη προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός πρόεδρος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα που υποσχέθηκε η απερχόμενη κυβέρνηση
Χοσέ Αντόνιο Καστ 17.02.26

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα

«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια» στην Κούβα, δηλώνει ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση της απερχόμενης κυβέρνησης.

Σύνταξη
Κολομβία: Επίσημη αναγνώριση για τον «παπά αντάρτη» Τόρες, 60 χρόνια μετά τον θάνατό του
Κολομβία 17.02.26

Αναγνωρίστηκε επίσημα ο «παπάς αντάρτης» Τόρες

Εξήντα χρόνια μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε επίσημα ο Καμίλο Τόρες, ο «παπάς αντάρτης», που εγκατέλειψε την εκκλησία για να ενταχθεί, εν έτει 1965, στις τάξεις του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης.

Σύνταξη
Κούβα: Κατακλύζεται από σωρούς σκουπιδιών η πρωτεύουσα Αβάνα
Κούβα 17.02.26

Πνίγεται στα σκουπίδια η Αβάνα

Περισσότερα από τα μισά απορριμματοφόρα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα η Αβάνα, πρωτεύουσα της Κούβας, να έχει κατακλυστεί από σωρούς σκουπιδιών.

Σύνταξη
Αυστρία: Δίωξη για τρομοκρατία στον 21χρονο Αυστριακό που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ
Νέα εξέλιξη 16.02.26

Δίωξη για τρομοκρατία στον 21χρονο Αυστριακό που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον ύποπτο ότι παρασκεύασε μικρή ποσότητα τριυπεροξειδίου της ακετόνης (TATP) και επιχείρησε να αγοράσει παράνομα όπλα για την επίθεση στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Σύνταξη
Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
Σκληρές εικόνες 16.02.26

Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Δείτε βίντεο 16.02.26

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Σ 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
«Σπουδαίος ηθοποιός» 17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του
Ελλάδα 17.02.26

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του

Ο Χρήστος Μαυρίκης αρχικά ταμπουρώθηκε στο σπίτι και στη συνέχεια φαίνεται να διέφυγε και να κρύφτηκε σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του στα Σπάτα

Σύνταξη
Χιρόνα – Μπαρτσελόνα 2-1: Ήττα που «γκρέμισε» τους «Μπλαουγκράνα» από την κορυφή – Πρώτη η Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Χιρόνα – Μπαρτσελόνα 2-1: Ήττα που «γκρέμισε» τους «Μπλαουγκράνα» από την κορυφή – Πρώτη η Ρεάλ

Λίγα 24ωρα μετά τη βαριά ήττα της από την Ατλέτικο για το Κύπελλο, η Μπαρτσελόνα υπέστη νέα οδυνηρή ήττα, αυτή τη φορά με 2-1 στην έδρα της Τζιρόνα. Πλέον στην κορυφή της La Liga βρίσκεται η Ρεάλ....

Σύνταξη
H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ
Συγκινητικό φινάλε 16.02.26

H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ

Ο Αλέξανδρος Γκιννής αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του, κατεβαίνοντας τιμητικά την πίστα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κορτίνα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
