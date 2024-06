Oι εννέα πολυτελείς προορισμοί που επισκέπτονται πάντα οι πλούσιοι και διάσημοι

Που κάνουν διακοπές οι πλούσιοι άνθρωποι; Ένα από τα προνόμια που συνεπάγεται το να είσαι πλούσιος και διάσημος είναι να κάνεις διακοπές σε μερικούς από τους πιο εκλεκτούς προορισμούς του πλανήτη.

Το Κάμπο Σαν Λούκας μοιάζει αποκλεισμένο, αφού είναι προσβάσιμο μόνο με σκάφος, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, οπότε περιμένετε πλήθος εύπορων επισκεπτών

Το να έχετε έναν καλό τραπεζικό λογαριασμό και ένα διάσημο ονοματεπώνυμο σημαίνει ότι μπορείτε να αποδράσετε σε εξωτικές τοποθεσίες που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καν ακούσει και να σας περιποιηθούν σε μερικά από τα καλύτερα θέρετρα του κόσμου.

Διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο, τα κορυφαία σημεία διακοπών της ελίτ διαθέτουν μερικά από τα ομορφότερα τοπία. Φιλοξενούν επίσης μοναδικά εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας, απομονωμένες και ιδιωτικές παραλίες και τοποθεσίες γυρισμάτων για επιτυχίες blockbuster.

Αναρωτιέστε πού κάνουν διακοπές οι πλούσιοι άνθρωποι; Δείτε αυτούς τους πολυτελείς προορισμούς που επισκέπτονται πάντα οι πλούσιοι και διάσημοι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lake Como (@lake_como_italy)

Λίμνη Κόμο, Ιταλία

Η λίμνη Κόμο έγινε διάσημη επειδή φιλοξενεί τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ και κέρδισε τον τίτλο της πιο όμορφης λίμνης στον κόσμο το 2014. Σήμερα, οι Κλούνεϊ περνούν περίπου τέσσερις μήνες το χρόνο στην έπαυλή τους, Villa Oleandra, που κοστίζει 10 εκατομμύρια δολάρια, δίπλα στη λίμνη. Δεν είναι να απορεί κανείς γιατί η τοποθεσία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία διακοπών για τους πλούσιους.

Μια από τις απαντήσεις στο ερώτημα «Πού κάνουν διακοπές οι πλούσιοι;» είναι αυτή η γραφική πόλη. Το Σεντ Μόριτζ στην Ελβετία είναι ένα παράδειγμα για το πώς τα καταφύγια των πλούσιων και των διάσημων δεν μοιάζουν πάντα με τροπικούς νησιωτικούς παραδείσους

Η λίμνη πλαισιώνεται από αρκετά πολυτελή θέρετρα, σε περίπτωση που δεν έχετε εκατομμύρια για να σκορπίσετε σε ένα σπίτι στην περιοχή. Οι μέρες εκεί περνούν ήρεμα- συνήθως απολαμβάνοντας τα πολύχρωμα χωριά στις πλαγιές των λόφων, και παρεισφρέοντας στην τοπική κουλτούρα, ενώ κανείς μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες όπως η βαρκάδα και το γκολφ.

Χάμπτονς, ΗΠΑ

Με παραλίες με λευκή άμμο, εστιατόρια και μπαρ υψηλών προδιαγραφών, πολυτελή θέρετρα και μπουτίκ σχεδιαστών, το Χάμπτονς είναι μια από τις κορυφαίες παιδικές χαρές των πλουσίων και διάσημων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο προορισμός της ανατολικής ακτής προσφέρει μια χαλαρωτική απόδραση από την πολύβουη ζωή της Νέας Υόρκης και αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς τοποθεσίες για καλοκαιρινές διακοπές.

Αν βρεθείτε ποτέ στα Χάμπτονς, μπορεί να πέσετε πάνω στην Μπιγιονσέ και τον Jay-Z και το σόι τους, στους Κλίντον ή ακόμα και στον Κάλβιν Κλάιν, αφού όλοι τους έχουν ακίνητα στην περιοχή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Hamptons, New York (@hamptons)

Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η ελίτ τείνει να συρρέει στο Κάμπο Σαν Λούκας είναι η φυσική ομορφιά του. Ο μεξικανικός προορισμός διαθέτει την παραλία Lover’s Beach, η οποία διασχίζεται τόσο από τον ευμετάβλητο Ειρηνικό Ωκεανό όσο και από την απομονωμένη Θάλασσα του Κορτέζ. Καθόλου άσχημα για ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία διακοπών των πλουσίων.

Το Κάμπο Σαν Λούκας μοιάζει αποκλεισμένο, αφού είναι προσβάσιμο μόνο με σκάφος, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, οπότε περιμένετε πλήθος εύπορων επισκεπτών. Στο παρελθόν, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Τζάστιν Μπίμπερ έχουν εντοπι

στεί να λιάζονται εκεί, ενώ έχει παρουσιαστεί ακόμη και στο franchise Real Housewives ως πολυτελής τόπος διακοπών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cabo San Lucas (@cabosanlucasmexico)

Χβαρ, Κροατία

Η Κροατία είναι ένα από τα στολίδια της Ευρώπης που πολλοί ταξιδιώτες δεν έχουν ακόμη προσθέσει στη λίστα των προορισμών τους. Με όλο και περισσότερους ανθρώπους να συρρέουν για να δουν το Ντουμπρόβνικ, αφού η παραθαλάσσια πόλη έγινε δημοφιλής από τη σειρά Game of Thrones του HBO, φαίνεται ότι οι προνομιούχοι προτιμούν το νησί Χβαρ. Εμφανίζεται σε πολλές από τις λίστες με τα μέρη διακοπών των πλουσίων – πολύ περισσότερο απ’ ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι.

Σούπερ σταρ όπως ο Τομ Κρουζ και ο Τζόρτζιο Αρμάνι έχουν εντοπιστεί να διασκεδάζουν στο νησί στο παρελθόν. Ο πρίγκιπας Χάρι έχει επίσης εντοπιστεί να επισκέπτεται τα νυχτερινά κέντρα και τα μπαρ του νησιού, ενώ η Ζακλίν Κένεντι το επισκέφθηκε τη δεκαετία του 1960.

View this post on Instagram A post shared by Alma Nakičević (@nakicevicalma)

Σεν Τροπέ, Γαλλία

Ένας άλλος δημοφιλής προορισμός στη Γαλλική Ριβιέρα, το Σεν Τροπέ, αποτελεί εδώ και δεκαετίες προορισμό των ευκατάστατων. Η παραθαλάσσια πόλη πρωταγωνίστησε στην παγκόσμια σκηνή όταν γυρίστηκε εδώ η ταινία Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, με πρωταγωνίστρια την Μπριζίτ Μπαρντό. Μετά από αυτό, οι επισκέπτες άρχισαν να φτάνουν με ιδιωτικά τζετ.

Γεμάτο με εστιατόρια πολυτελείας και exclusive beach clubs, το Σεν Τροπέ είναι γνωστό ότι φιλοξενεί πολλές διασημότητες σε πολλά ξενοδοχεία παγκόσμιας κλάσης. Επισκεφτείτε το και μπορεί να συναντήσετε τον Μπιλ Γκέιτς, τον Στίβεν Σπίλμπεργκ ή ακόμα και μία από τις αδελφές Καρντάσιαν.

View this post on Instagram A post shared by Saint-Tropez Tourisme (@sainttropeztourisme)

Άγιος Χριστόφορος (νησί)

Αυτός ο όμορφος προορισμός της Καραϊβικής είναι γνωστός για τις λευκές αμμώδεις παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά του. Ο Άγιος Χριστόφορος διακρίνεται επίσης για την χαλαρή ατμόσφαιρά του. Είναι ένας πολυτελής προορισμός που επισκέπτονται οι πλούσιοι και διάσημοι για να μείνουν σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες όπως η Marriott και η Hyatt. Οι άνθρωποι που περνούν τις διακοπές τους σε αυτό το πανέμορφο νησί είναι βέβαιο ότι θα απολαύσουν την πιο αναβαθμισμένη εμπειρία που έχουν ζήσει ποτέ.

View this post on Instagram A post shared by St. Kitts Tourism (@stkittstourism)

Σεντ Μόριτζ, Ελβετία

Μια από τις απαντήσεις στο ερώτημα «Πού κάνουν διακοπές οι πλούσιοι;» είναι αυτή η γραφική πόλη. Το Σεντ Μόριτζ στην Ελβετία είναι ένα παράδειγμα για το πώς τα καταφύγια των πλούσιων και των διάσημων δεν μοιάζουν πάντα με τροπικούς νησιωτικούς παραδείσους. Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους προορισμούς για σκι στον πλανήτη, το Σεν Μόριτζ βρίσκεται στις Άλπεις της Αλμπουλά και ήταν το πρώτο μέρος που διέθετε τόσο τον πρώτο τελεφερίκ όσο και το πρώτο ηλεκτρικό φως.

Όχι μόνο οι πλούσιοι και οι διάσημοι κάνουν συχνά διακοπές εδώ, αλλά χρησιμοποιήθηκε επίσης για τα γυρίσματα μερικών ταινιών του Τζέιμς Μποντ, συμπεριλαμβανομένου του The Spy Who Loved Me (Ο κατάσκοπος που με αγάπησε).

View this post on Instagram A post shared by Rob Arrow (@followyourarrow81)

Μονακό

Το Μονακό, που βρίσκεται στη Γαλλική Ριβιέρα (άλλη μια απάντηση στην ερώτηση «Πού κάνουν διακοπές οι πλούσιοι»), είναι ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς για τις ανώτερες τάξεις. Επισκεφθείτε το Μονακό και θα συναντήσετε μια σειρά από γιοτ, εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης, πολυτελή καζίνο και μερικά από τα καλύτερα ξενοδοχεία του πλανήτη.

Ενώ το Μονακό είναι γνωστό για τη χλιδή του, είναι επίσης ένας προορισμός πλούσιος σε ιστορία. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν στους γοητευτικούς πλακόστρωτους δρόμους με τα ιστορικά κτίρια και να απολαύσουν τη μοναδική ατμόσφαιρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Monaco (@monaco)

Νησί Necker, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι

Το Necker ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο οποίος έχει περιουσία περίπου 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και είναι άλλο ένα από εκείνα τα μέρη διακοπών των πλουσίων που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα δούμε ποτέ. Ένα από τα εξήντα νησιά των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, το Necker είναι πραγματικά ένας προορισμός για τους ζάπλουτους. Ο Μπράνσον έχει μετατρέψει το νησί του σε ένα all-inclusive θέρετρο. Η Κέιτ Μος πέρασε εδώ τα 40ά γενέθλιά της, ενώ εκεί γιόρτασε και τον γάμο του ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ.

Μπορεί κανείς να κλείσει κι ένα δωμάτιο σε αυτόν τον απομονωμένο παράδεισο, σε μια δροσερή τιμή εκκίνησης των 5.000 δολαρίων. Αν κάποιος θέλει να νοικιάσει ολόκληρο το νησί, θα κοστίσει 80.000 δολάρια τη βραδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Virgin Islands (@britishvirginis)

*Mε πληροφορίες από: The Travel | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Wikimedia Commons