21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»
Culture Live 21 Αυγούστου 2025 | 16:50

Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 «Ο τελευταίος πειρασμός» στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Γουίλεμ Νταφόε, βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955.

Ακρόαση άρθρου
A
A
Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Ο Γουίλεμ Νταφόε, ο οποίος βρίσκεται στο 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο για να παραλάβει το τιμητικό βραβείο «Καρδιά του Σαράγεβο», μίλησε για μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του. Επίσης, αναφέρθηκε λακωνικά -αλλά ουσιαστικά- στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας για τον ρόλο του που προτάθηκε για Όσκαρ στην ταινία του Σον Μπέικερ «The Florida Project» του 2017, ο Ντάφο θυμήθηκε μια συνέντευξη που έδωσε στον Λάρι Κινγκ κατά την κυκλοφορία της ταινίας, καθώς ο Tραμπ κυβερνούσε τις ΗΠΑ για πρώτη φορά.

Με την ευκαιρία αυτή, ο ηθοποιός είπε ότι η Αμερική «δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση». Όταν ο συντονιστής έδωσε στον ηθοποιό την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του για το αν πιστεύει ότι η χώρα εξακολουθεί να κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ο Νταφόε παρέμεινε σιωπηλός, πριν ρωτήσει: «Πλάκα μου κάνεις με αυτή την ερώτηση, έτσι;», όπως μεταδίδει το Variety.

«Είναι ένας από τους αγαπημένους μου ρόλους»

Στη συνέχεια, ανατρέχοντας στην σπουδαία επαγγελματική του πορεία, ο ηθοποιός μίλησε για ένα ακόμη αμφιλεγόμενο θέμα: την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός», στην οποία υποδύθηκε τον ομώνυμο ρόλο.

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955, το οποίο όταν κυκλοφόρησε καταδικάστηκε από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και την Καθολική Εκκλησία.

Ο Γουίλεμ Νταφόε είπε ότι θεωρούσε τον ρόλο «υπέροχο», καθώς εξερευνούσε «την ανθρώπινη πλευρά του Ιησού» ως ενός άνδρα «που απορρίπτει την ευθύνη που του έχει ανατεθεί».

«Είναι ένας από τους αγαπημένους μου ρόλους, επειδή ήταν πολύ απαιτητικός», συνέχισε. «Είχαμε πολύ λίγους πόρους, γυρίζαμε πολύ γρήγορα, χωρίς χρήματα, αλλά αυτός ήταν ο τρόπος για να το γυρίσουμε, γιατί έτσι δεν αποσπούν την προσοχή μας τα θεαματικά στοιχεία. Μπορούσαμε να κάνουμε μόνο αυτό που κάνουμε. Υπήρχε μια ομορφιά, μια χάρη και μια απλότητα σε αυτό».

«Μια εμπειρία»

Όταν ρωτήθηκε για την δριμεία κριτική που δέχθηκε η ταινία, ο Γουίλεμ Νταφόε απάντησε ότι η διαμάχη προκλήθηκε κυρίως «από τη θρησκευτική δεξιά, που χρειαζόταν κάτι για να τροφοδοτήσει τον αγώνα της. Διαμαρτυρήθηκαν για την ιδέα πίσω από την ταινία. Δεν την είχαν δει».

}Στη συνέχεια, μετατράπηκε σε ένα παράξενο θέμα σχετικά με τους Εβραίους στο Χόλιγουντ και έγινε αντισημιτικό», πρόσθεσε. «Έγινε χιονοστιβάδα. Υπήρχε η άποψη ότι [θα διαμαρτυρόταν] η Καθολική Εκκλησία, αλλά [τελικά] δεν ήταν η Καθολική Εκκλησία. Ήταν η ακροδεξιά στην Αμερική που το ξεκίνησε. Σοκαρίστηκα γιατί σε μια εποχή υπερβίαιων ταινιών και πορνό, αυτή είναι μια ταινία που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τη φύση της πίστης. Ήταν μια ειλικρινής προσπάθεια».

Ο ηθοποιός αστειεύτηκε όταν ρωτήθηκε αν «απόλαυσε» την εμπειρία του να σταυρωθεί, λέγοντας ότι ήταν «μια εμπειρία».

«Αν βάλω οποιονδήποτε από εσάς σε ένα σταυρό, θα ζήσετε μια εμπειρία. Στην πραγματικότητα, αν όλα αυτά πάνε κατά διαόλου, μπορώ να βρω ένα κομμάτι γης και να το μετατρέψω σε εμπειρία».

*Με πληροφορίες από: Variety

