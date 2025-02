Σον Μπέικερ: Δεν είναι δυνατόν να παίρνει τον ρόλο όποιος έχει περισσότερους followers

Ο Σον Μπέικερ (Anora) κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στα Film Independent Spirit Awards το Σάββατο κι έτσι βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει κάποιους προβληματισμούς του σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Μάλιστα, δήλωσε ότι η βιομηχανία πρέπει να αλλάξει για να κρατήσει αυτό το είδος ταινιών ζωντανό.

«Το σύστημα πρέπει να αλλάξει, γιατί αυτό είναι απλά μη βιώσιμο. Δημιουργούμε προϊόντα που δημιουργούν θέσεις εργασίας και έσοδα για ολόκληρη τη βιομηχανία»

Τι δήλωσε σχετικά ο Σον Μπέικερ

«Ο ανεξάρτητος κινηματογράφος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ», είπε ο Μπέικερ στο κοινό σε μια μακροσκελή ομιλία.

«Έχουν περάσει οι μέρες των πωλήσεων DVD που επιτρέπουν την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου όσον αφορά την πραγματοποίηση ταινιών. Αυτή η ροή εσόδων έχει χαθεί, και ο μόνος τρόπος για να δεις κάποιο αποτέλεσμα είναι να έχεις μια εισπρακτική επιτυχία με κέρδη που ξεπερνούν κατά πολύ αυτά που θα δει ποτέ οποιαδήποτε από τις ταινίες μας, εκτός αν είσαι ο Ντέιμιεν Λεόνε και χτυπήσεις ‘φλέβα’ χρυσού με ένα franchise όπως το «Terrifier».

»Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο για μένα, και νομίζω για πολλούς από τους συναδέλφους μου. Αν είμαστε τυχεροί, ο μέσος όρος των ετών που αφιερώνουμε για να γυρίσουμε μια ταινία είναι περίπου τρία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δουλέψει πολύ περισσότερο για τις ταινίες μας, αλλά ας πάμε με τα τρία».

Και συνέχισε: «Αν είσαι σεναριογράφος-σκηνοθέτης που προσπαθεί να κάνει την είσοδό του αυτή τη στιγμή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γυρίζεις μια ταινία δωρεάν ή να μην βγάζεις σχεδόν τίποτα από την παραγωγή ή την πώληση».

«Πώς συντηρείς τον εαυτό σου με μεσαία ή καθόλου έσοδα για τρία χρόνια;», αναρωτήθηκε ο Μπέικερ για να συνεχίσει: «Ας πούμε ότι είσαι αρκετά τυχερός ώστε να καλύπτεσαι από τις συντεχνίες. Πάρτε τα ελάχιστα ποσοστά της DGA και της WGA και στη συνέχεια διαιρέστε τα με το τρία».

»Αφαιρέστε τους φόρους και ενδεχομένως τα ποσοστά που χρωστάτε στους ατζέντηδες, τους μάνατζερ και τους δικηγόρους, και αυτό που σας μένει δεν είναι απλώς αρκετό για να τα βγάλετε πέρα στον σημερινό κόσμο, ειδικά αν κάποιος προσπαθεί να συντηρήσει μια οικογένεια. Προσωπικά δεν έχω παιδιά, αλλά ξέρω σίγουρα ότι αν είχα, δεν θα μπορούσα να κάνω τις ταινίες που κάνω».

«Δεν θα έπρεπε να τα βγάζουμε πέρα με το ζόρι»

«Το σύστημα πρέπει να αλλάξει»

«Γιατί μιλάω γι’ αυτό σήμερα;», ρώτησε το κοινό ο σκηνοθέτης.

Ενώ απάντησε: «Επειδή είμαι πιστός στα indie film, και ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι πιστοί σε αυτή την προσέγγιση των ταινιών σε αυτό το δωμάτιο, εκείνοι που δεν βλέπουν τις indie ταινίες ως αφορμή για κέρδη, εκείνοι που δεν κάνουν αυτές τις ταινίες για να κατακτήσουν μια σειρά ή μια ταινία στούντιο. Κάποιοι από εμάς θέλουν να κάνουν προσωπικές ταινίες που προορίζονται για κινηματογραφική προβολή με θέματα που δεν θα έπαιρναν ποτέ το πράσινο φως από τα μεγάλα στούντιο».

«Θέλουμε πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία και τη δυνατότητα επιλογής αυτού που είναι κατάλληλος για τον ρόλο, όχι αυτόν που [αναγκάστηκε] να επιλεγεί, λαμβάνοντας υπόψη την εισπρακτική αξία ή το πόσους followers έχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε ο Μπέικερ, αναφερόμενος ίσως στις δηλώσεις της Μάγια Χοκ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ορισμένοι παραγωγοί μπορεί να επιλέξουν κάποιον με βάση τον αριθμό των followers του.

«Το σύστημα πρέπει να αλλάξει, γιατί αυτό είναι απλά μη βιώσιμο. Δημιουργούμε προϊόντα που δημιουργούν θέσεις εργασίας και έσοδα για ολόκληρη τη βιομηχανία. Δεν θα έπρεπε να τα βγάζουμε πέρα με το ζόρι. Οι δημιουργοί που εμπλέκονται σε έργα που διαρκούν χρόνια πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν πολύ υψηλότερες προκαταβολικές αμοιβές, επειδή το back end απλά δεν μπορεί να στηριχθεί πλέον. Πρέπει να το απαιτήσουμε αυτό. Αν όχι, οι ανεξάρτητες ταινίες απλά θα γίνουν ταινίες με κάρτα κλήσης. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό για το οποίο υπέγραψα. Ας απαιτήσουμε λοιπόν αυτό που αξίζουμε».

Ο Μπέικερ ήταν υποψήφιος μαζί με τους Μπρέιντι Κόρμπετ (The Brutalist), Αλί Αμπάσι (The Apprentice), Αλόνσο Ρουιζπαλάσιος (La Cocina) και Τζέιν Σένμπρουν (I Saw the TV Glow).

Τέλος, αναφερόμενος στους συναδέλφους του υποψήφιους, ο Μπέικερ δήλωσε: «Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος. Όλοι μας κάναμε εντελώς πρωτότυπες ταινίες και είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε αυτή την κατηγορία μαζί σας».

*Πηγή: The Hollywood Reporter