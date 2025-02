Critics Choice Awards 2025: Η «Anora» του Σον Μπέικερ είναι η μεγάλη νικήτρια των φετινών βραβείων

Τα 30α ετήσια βραβεία Critics Choice Awards, με οικοδέσποινα την Αμερικανίδα stand-up comedian Τσέλσι Χάντλερ, μεταδόθηκαν ζωντανά από το Hangar Barker στη Σάντα Μόνικα την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου.

Η «Anora» στέφθηκε νικήτρια των βραβείων το βράδυ της Παρασκευής, παίρνοντας το κορυφαίο τρόπαιο για την καλύτερη ταινία.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Σον Μπέικερ, χρησιμοποίησε τον ευχαριστήριο λόγο του -μεταξύ άλλων- για να προτρέψει το κοινό να υποστηρίξει περισσότερες ανεξάρτητες ταινίες που κυκλοφορούν στις αίθουσες.

«Υπάρχουν πολλές δυσκολίες», είπε ο Μπέικερ. «Χάσαμε χίλιους κινηματογράφους κατά τη διάρκεια της πανδημίας- τους χάνουμε σχεδόν καθημερινά. Εκεί μας αρέσει να βλέπουμε ταινίες. Ας δούμε ταινίες στις αίθουσες της γειτονιάς μας, εντάξει;».

Το βραβείο Α’ Γυναικείoυ ρόλου δόθηκε πανηγυρικά στην Ντέμι Μουρ (« The Substance»), μια νίκη που έρχεται ένα μήνα μετά τον θρίαμβο στις Χρυσές Σφαίρες.

Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου κατέκτησε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Brutalist» Άντριεν Μπρόντι.

Οι ταινίες «Emilia Pérez», «The Substance» και «Wicked» πήραν από τρεις νίκες. Μεταξύ των τηλεοπτικών σειρών, το «Shōgun» κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες νίκες με τέσσερα βραβεία συνολικά, συμπεριλαμβανομένου εκείνου για την καλύτερη δραματική σειρά.

Τα «tweets» της Karla Sofía Gascón δεν επηρεάσαν το αποτέλεσμα

Η τελετή απονομής των Critics Choice Awards, που διοργανώνεται από την Critics Choice Association, ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Κυριακή 12 Ιανουαρίου, αλλά τελικά αναβλήθηκε λόγω των φονικών πυρκαγιών που ξέσπασαν στο Λος Άντζελες τον ίδιο μήνα.

Αυτό δημιούργησε μια πρωτόγνωρη κατάσταση: Η ψηφοφορία είχε ήδη ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι εβδομάδες που ακολούθησαν – κατά τις οποίες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ και προκλήθηκε διαμάχη για τα απαράδεκτα tweets που σημάδεψαν το «Emilia Pérez» και την πρωταγωνίστριά του Karla Sofía Gascón – δεν επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Η Gascón, η οποία δέχεται πυρά για τις ρατσιστικές αναρτήσεις της για τους μουσουλμάνους, τον Τζορτζ Φλόιντ και τα Όσκαρ, δεν εμφανίστηκε στην τελετή, αν και η συμπρωταγωνίστριά της Zoe Saldaña, η οποία κέρδισε το βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου, και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ζακ Οντιάρ, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ήταν αμφότεροι παρόντες.

Το «Emilia Pérez» πήρε επίσης ένα τρίτο βραβείο, για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.

Διαβάστε παρακάτω την λίστα με τους νικητές/νικήτριες

Βραβείο καλύτερης ταινίας

Anora

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Άντριεν Μπρόντι – The Brutalist

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Ντέμι Μουρ – The Substance

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

Κίραν Κάλκιν – A Real Pain

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Καλύτερος νέος ηθοποιός/ηθοποιός

Μέισι Στέλα – My Old Ass

Καλύτερο casting

Conclave

Bραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

Jon M. Chu – Wicked

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Coralie Fargeat – The Substance

Βραβείο καλύτερης διασκευής

Peter Straughan – Conclave

Καλύτερη κινηματογράφηση

Nosferatu

Καλύτερος σχεδιασμός παραγωγής

Wicked

Καλύτερο μοντάζ

Challengers

Καλύτερος σχεδιασμός κοστουμιών

Wicked

Καλύτερα μαλλιά και μακιγιάζ

The Substance – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερα οπτικά εφέ

Dune

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

The Wild Robot

Καλύτερη κωμωδία (ισοπαλία)

A Real Pain

Deadpool & Wolverine

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Emilia Pérez

Καλύτερο τραγούδι

«El Mal» από το Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική

Challengers

Νικητές των τηλεοπτικών Critics Choice Awards

Καλύτερη δραματική σειρά

Shōgun

Bραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά

Hiroyuki Sanada – Shōgun

Βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά

Kathy Bates – Matlock

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά

Tadanobu Asano – Shōgun

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά

Moeka Hoshi – Shōgun

Καλύτερη κωμική σειρά

Hacks

Βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά

Adam Brody – Nobody Wants This

Βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά

Jean Smart – Hacks

Βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά

Michael Urie – Shrinking

Βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά

Hannah Einbinder – Hacks

Καλύτερη limited σειρά

Baby Reindeer

Καλύτερη ταινία που γυρίστηκε για την τηλεόραση

Rebel Ridge

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε limited σειρά ή ταινία για την τηλεόραση

Colin Farrell – The Penguin

Βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου σε limited σειρά ή σε ταινία για την τηλεόραση

Cristin Milioti – The Penguin

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε limited σειρά ή σε ταινία για την τηλεόραση

Liev Schreiber – The Perfect Couple

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου σε limited σειρά ή σε ταινία για την τηλεόραση

Jessica Gunning – Baby Reindeer

Καλύτερη ξενόγλωσση σειρά

Squid Game

Καλύτερη σειρά κινουμένων σχεδίων

X-Men ’97

Καλύτερο talk show

John Mulaney Presents: L.A.

Καλύτερο κωμικό αφιέρωμα

Ali Wong: Single Lady

*Με πληροφορίες από: New York Times & People | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Ο σκηνοθέτης Σον Μπέικερ παραλαμβάνει το βραβείο καλύτερης ταινίας για την ταινία «Anora» κατά τη διάρκεια της 30ής ετήσιας απονομής των βραβείων Critics Choice, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 7 Φεβρουαρίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni