Σε «πολιορκία» η Μονή Σινά – Βίντεο ντοκουμέντο από τα πρωτοφανή επεισόδια

Σε ένα από τα αρχαιότερα και ιερότερα κέντρα της ορθοδοξίας, στη Μονή της Αγίας Αικατερινής στο Σινά, καταγράφονται εικόνες έντασης και αναταραχής.

Ακούγονται φωνές, άνδρες με πολιτικά χτυπούν έντονα τις πόρτες και απομακρύνουν μοναχούς από έναν χώρο που για αιώνες ενώνει θρησκείες και πολιτισμούς.

Οι 11 πατέρες που εκδιώχθηκαν από τη Μονή ήθελαν να ανατρέψουν τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, όπως ανέφερε με δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, ο οποίος απηύθυνε δραματική έκκληση, καθώς φοβάται για τη ζωή του.

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας μαςμ απεκαταστάθη η τάξις εις τη μονή μας. Παρακαλώ τόσο την Αιγυπτιακή κυβέρνηση της οποίας είμαι πολίτης και την Ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου, διότι κινδυνεύει η ζωή μου», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, μετέβη το απόγευμα της Τρίτης στην Μονή και έχοντας τη στήριξη της πλειοψηφίας των μοναχών και των Βεδουίνων που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους έντεκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του, να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες. Μετά την άρνησή τους, ο Αρχιεπίσκοπος αποφάσισε να απομακρυνθούν από την Μονή.

«(Ο Αρχιεπίσκοπος) έλαβε μία ακόμη πρόσκληση για μία παράνομη συνέλευση, την οποία δεν συγκάλεσε ο ίδιος όπως θα έπρεπε σύμφωνα με το νόμο. Την οποία πραγματοποίησαν με σκοπό να τροποποιήσουν τους κανονισμούς της μονής και να προχωρήσουν αργότερα σε εκλογή αρχιεπισκόπου. Να ξέρετε, όταν ο αρχιεπίσκοπος πήρε την απόφαση να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, εγώ προσωπικά προσπάθησα να τον αποτρέψω, λέγοντάς του ότι ‘έχετε μία ηλικία, έχετε προβλήματα υγείας’», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Μονής.

Τι υποστηρίζουν οι 11 μοναχοί που απομακρύνθηκαν

Μία τελείως διαφορετική εκδοχή για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στη Μονή Σινά εκφράζει ένας εκ των 11 αντιδρώντων μοναχών, που βρίσκεται έξω από τα τείχη της Μονής. Ο ιερομόναχος πατέρας Μιχαήλ έκανε καταγγελίες για μπράβους και εκδίωξή τους με ωμή βία.

«Ήρθανε οι μπράβοι, όσοι ήταν έξω από τα κελιά τους, τους πιάνανε και τους βγάζαν έξω, όσοι ήταν μέσα χτύπαγαν την πόρτα, εάν δεν άνοιγες σπάγανε την πόρτα, με βία όσοι αντισταθήκανε, με βία τους βγάλανε έξω Ήτανε από την άλλη μεριά. Είμαστε 11 πατέρες μέσα και μας έβγαλαν εκτός. Όλο το βράδυ είμαστε έξω από τη Μονή», είπε ο πατήρ Μιχαήλ.

Η ελληνική και η αιγυπτιακή πλευρά παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ εκκλησιαστικοί κύκλοι τονίζουν την ανάγκη να διαφυλαχτεί η ιστορική και πνευματική συνέχεια της Μονής.

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, η Αθήνα δεν θα λάβει προς το παρόν θέση, καθώς θεωρεί το ζήτημα εσωτερική υπόθεση.