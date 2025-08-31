Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».
Ανακοίνωση για την κρίση στη Μονή Σινά, εξέδωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που εξέφραζε συμπαράσταση στον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, αναγνωρίζοντάς τον ως νόμιμο και κανονικό αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από την πλευρά του, αναφέρει ότι «το θέμα θα λυθεί μόνο εάν προσέλθουν προς συζήτηση όλες οι πλευρές», ενώ υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά.
«Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στηρίζει πλήρως την Σιναιτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί από τους θεμελιώδεις κανονισμούς της και διαφυλαχθεί στη μακραίωνη μοναστική της παράδοση» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η στήριξη αυτή εκφράζεται εντός του πλαισίου της πνευματικής και κανονικής δικαιοδοσίας που ασκεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επί της Ιεράς Μονής Σινά» συνεχίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
«Στο πλαίσιο αυτό, το Πατριαρχείο, στηρίζει και καλεί την Ελληνική Πολιτεία και όλες τις σχετικώς εμπλεκόμενες πλευρές σε συνεργασία, προκειμένου να διασφαλισθεί η κανονική τάξη και να αποκατασταθούν η ειρήνη και η ενότητα στην Ιερά Μονή», αναφέρει.
Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά
«Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στηρίζει πλήρως τὴν Σιναϊτική Ἀδελφότητα, ἀναγνωρίζοντας τὰ δικαιώματα τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως αὐτὰ ἔχουν κατοχυρωθεῖ ἀπὸ τοὺς θεμελιώδεις κανονισμοὺς της καὶ διαφυλαχθεῖ στὴ μακραίωνη μοναστικὴ της παράδοση.
Ἡ στήριξη αὐτὴ ἐκφράζεται ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς πνευματικῆς καὶ κανονικῆς δικαιοδοσίας ποὺ ἀσκεῖ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ.
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ, τὸ Πατριαρχεῖο, στηρίζει καὶ καλεῖ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ ὅλες τὶς σχετικῶς ἐμπλεκόμενες πλευρὲς σὲ συνεργασία, προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ ἡ κανονικὴ τάξη καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἑνότητα στὴν Ἱερὰ Μονή».
