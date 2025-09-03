Μονή Σινά: Άκαρπες οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης – Τα επόμενα βήματα

Άκαρπες έχουν αποβεί οι προσπάθειες για την εξεύρεση λύση στην κρίση στη Μονή Σινά, όπου μερίδα μοναχών αμφισβητεί το αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Χθες ολοκληρώθηκε, χωρίς αποτέλεσμα η διαπραγματευτική μεσολάβηση της Αθήνας( -υπενθυμίζεται ότι στο Σινά μετέβη ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Καλαντζής).

Αν και καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη ή δημόσια ενημέρωση για το θέμα, υπάρχουν αναφορές ότι το πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο στην πλευρά του κ. Δαμιανού, που ενώ την προηγούμενη Κυριακή εξέπεμπε σήμα διαλλακτικότητας και πρόθεσης να υπαναχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» που έχει ορίσει, άλλαξε στάση.

Η μετάβαση του κ. Καλαντζή στην Αίγυπτο δεν έγινε στο κενό και ότι είχε διαφανεί ότι υπάρχει έδαφος για να προχωρήσουν οι διαδικασίες που θα οδηγούσαν σε παραίτηση του κ. Δαμιανού και ανάδειξη της διάδοχης κατάστασης. Όταν, όμως, η συζήτηση έφτασε στο διά ταύτα, δεν έγινε το τελικό και καθοριστικό βήμα.

Στον αντίποδα, η πλευρά των αμφισβητιών μοναχών, φέρεται να δέχθηκε, ύστερα από την ενημέρωση που έγινε, το μεγαλύτερο από το σκεπτικό της στρατηγικής της ελληνικής πλευράς για την υποστήριξη της Μονής και -σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους- έγιναν αρκετά πιο διαλλακτικοί.

Μονή Σινά: Τι μέλλει γενέσθαι

Το χάσμα δεν φαίνεται να μπορεί να γεφυρωθεί ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός φέρεται να είναι απομονωμένος και να έχει χάσει τα στηρίγματά του σε Εκκλησία και ελληνική κυβέρνηση.

Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα όσα έχουν διαδραματιστεί στο ιστορικό μοναστήρι τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ανέφεραν στο orthodoxia.info ότι από την στιγμή που ο ηγούμενος Δαμιανός δεν μπορεί να εισφέρει λύση στο πρόβλημα, μετατρέπεται ο ίδιος στο πρόσωπο του προβλήματος.

Όπως μεταδίδεται, δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να υπάρξουν ενέργειες από τους θεσμούς της εκκλησίας για να ξεπεραστεί η κρίση.