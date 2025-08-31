Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα

Για τα όσα συμβαίνουν στην ιερά μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά και τη διαμάχη του παυθέντος Ηγουμένου και της Σύναξης των μοναχών, τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Κυριακής απ’ τις Βρυξέλλες ζήτησε «την αποκατάσταση της τάξης στην ιερά μονή και τη διατήρηση του υπεχιλιετούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς καμία απολύτως εκχώρηση ή συμβιβασμό».

Όπως είπε, επίκειται σύγκληση της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την πρωτοφανή κρίση, την οποία, όπως τόνισε, κάποιοι «μοιραίοι των Αθηνών εξέθρεψαν», ενώ ταυτόχρονα έθεσε και μια σειρά ερωτήματα για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της μοναστικής κοινότητας και του παυθέντος ηγουμένου:

«Είδα ανακοινώσεις περί του νομίμου εκπροσώπου κλπ. από διάφορες πλευρές.

Τα ερωτήματα ωστόσο είναι:

α) Ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις και νομιμοποιεί τον Ηγούμενο; Η Σύναξη των μοναχών ή ο ίδιος ο Ηγούμενος (τον εαυτό του);

β) Ήταν νόμιμη και «κανονική» η «είσοδος» του παυθέντος Ηγουμένου στην Ι.Μονή Σινά και η εκδίωξη των μοναχών;

γ) Αρμοδιότητα επί του ζητήματος καθ’ ημάς έχει το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού;».

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής εξέδωσε ανακοίνωση και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με την οποία παρέχει στήριξη στους μοναχούς και τη Σύναξή τους:

«Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στηρίζει πλήρως τὴν Σιναϊτική Ἀδελφότητα, ἀναγνωρίζοντας τὰ δικαιώματα τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως αὐτὰ ἔχουν κατοχυρωθεῖ ἀπὸ τοὺς θεμελιώδεις κανονισμοὺς της καὶ διαφυλαχθεῖ στὴ μακραίωνη μοναστικὴ της παράδοση.

Ἡ στήριξη αὐτὴ ἐκφράζεται ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς πνευματικῆς καὶ κανονικῆς δικαιοδοσίας ποὺ ἀσκεῖ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ, τὸ Πατριαρχεῖο, στηρίζει καὶ καλεῖ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ ὅλες τὶς σχετικῶς ἐμπλεκόμενες πλευρὲς σὲ συνεργασία, προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ ἡ κανονικὴ τάξη καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἑνότητα στὴν Ἱερὰ Μονή».

Η ανάρτηση του Νικόλα Φαραντούρη: