Με μια τετρασέλιδη ανακοίνωση ο 91χρονος Καθηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός άνοιξε την Πέμπτη με τον πλέον επίσημο και δεσμευτικό τρόπο την πόρτα της εξόδου του με τη, γραπτή πλέον, δέσμευσή του για άμεση εκκίνηση των διαδικασιών διαδοχής του.

Προσπάθειες καταβάλλονται ένθεν κακείθεν για τη δρομολόγηση ενός πλαισίου δεσμεύσεων ασφαλείας για όλους τους εμπλεκόμενους

«Ηλθε η ώρα να αναλάβω τις ευθύνες μου και να εγγυηθώ τις διαδικασίες διαδοχής μου, οι οποίες ξεκινούν άμεσα και πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα» τονίζει ο κ. Δαμιανός και συμπληρώνει ότι οι διαδικασίες διαδοχής πρέπει να ολοκληρωθούν «με σωστό τρόπο ώστε η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, ενωμένη, να επικεντρωθεί στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει». Για να καταλήξει: «Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, θα ανακοινωθούν μόλις συμφωνηθούν με όλους και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Η απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από την ανακοίνωση δρομολόγησης της διαδικασίας διαδοχής αποδίδεται από έγκριτους εκκλησιαστικούς και διπλωματικούς κύκλους στις προσπάθειες που καταβάλλονται, ένθεν κακείθεν, για τη δρομολόγηση ενός πλαισίου δεσμεύσεων ασφαλείας για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και σεβασμού και αποδοχής των διαδικασιών, προκειμένου να υπάρξει νομιμότητα και κανονικότητα σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Το κείμενο της ανακοίνωσης του Δαμιανού προδιαγράφει επίσης δυνητικά και ένα πλαίσιο βάσης για συμφωνία μεταξύ Αθηνών και Καΐρου, που τώρα πλέον ίσως επιτευχθεί νωρίτερα από το αρχικά επιδιωκόμενο. «Η λύση στην υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζουμε» επισημαίνει ο Δαμιανός «θα βρεθεί σε συνεργασία με την αιγυπτιακή και την ελληνική κυβέρνηση και πρέπει να αποτελεί μια τριμερή συμφωνία». Και δεικνύει ότι «η λύση, πλην του ιδιοκτησιακού ζητήματος συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε α) την αναγνώριση αυτοτελούς θρησκευτικού νομικού προσώπου (sui generis) με την επωνυμία «Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Ορους Σινά» στην αιγυπτιακή έννομη τάξη, β) την απόδοση της αιγυπτιακής υπηκοότητας στον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά, γ) την εξασφάλιση αδειών διαμονής στους Πατέρες μέσω ειδικών διαδικασιών, δ) την προστασία της ιδιωτικής συλλογής των κειμηλίων και χειρογράφων της Ιεράς Μονής και ε) την αναγνώριση του αμιγώς θρησκευτικού χαρακτήρα των κειμηλίων χωρίς καλλιτεχνική αξία (Ι. λειψάνων κλπ)».

Η αναγνώριση Νομικού Προσώπου και στην Αίγυπτο «κουμπώνει» με την αντίστοιχη προ διμήνου κίνηση στην Αθήνα και την ίδρυση ΝΠΔΔ. Στο μέλλον τα δύο Νομικά Πρόσωπα θα μπορούν να έχουν κοινή παρουσία στα διεθνή φόρα και επιχειρησιακές συνεργασίες με αντικείμενο την προβολή της Μονής στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα.

Μύδροι κατά Ιεροσολύμων

Στην ανακοίνωσή του ο Δαμιανός εξαπολύει μύδρους κατά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, την παρέμβαση του οποίου χαρακτηρίζει «έωλη και ανεπέρειστη» και υποστηρίζει ότι κινείται «εισπηδητικά και αντίθετα με το Σιγίλλιο» του 1782 που αναγνωρίζει τη Μονή ως «αυτόνομη, αυτοδέσποτη, ελεύθερη, ασύδοτη, ακαταπάτητη, μη υποκείμενη σε κάποιο Πατριαρχικό Θρόνο». Να θυμίσουμε ότι ο Σιναίου είχε λάβει «εντολή» να παρουσιαστεί στα Ιεροσόλυμα ενώπιον της Συνόδου τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, «εντολή» η οποία καθίσταται «άνευ αντικειμένου», αφού ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας των Ιεροσολύμων επί της Μονής.

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Καθηγούμενος της Μονής Σινά εναντίον του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου είναι ιδιαιτέρως σκληρή και υπενθυμίζει τα γεγονότα στα Ιεροσόλυμα με τον μακαριστό Πατριάρχη Ειρηναίο. Επίσης αμφισβητεί ανοικτά τις αμιγώς εκκλησιολογικές προθέσεις των Ιεροσολύμων και σαφέστατα υπονοεί ρωσικό δάκτυλο στα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες στη Μονή, καθώς η δραστηριότητα του Πατριαρχείου Μόσχας στην Αίγυπτο λειτουργεί και εις βάρος του Παλαίφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Ο Δαμιανός υπερασπίζεται τέλος και την παρουσία και προσφορά συνεργάτιδάς του, η οποία δέχθηκε πολλά πυρά τις τελευταίες ημέρες μέσα σε ένα κρεσέντο ανοίκειου κουτσομπολιού.

