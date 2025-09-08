newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:37

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

O Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε αποφασίσει να παραιτηθεί και θα το έπραττε την ερχόμενη Παρασκευή

Σύνταξη
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανακοίνωσε την ομόφωνη απόφαση της Συνόδου του για την έκπτωση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τον θρόνο της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε κληθεί να παραστεί για απολογία στη συνεδρίαση της Συνόδου, ωστόσο δεν παρέστη, καθώς βρίσκεται εγκατεστημένος στην Αθήνα.

Από τις 12 Σεπτεμβρίου

Η Σύνοδος έλαβε υπόψη τόσο την απόφαση της Σιναϊτικής Αδελφότητας όσο και την επίσημη έγκλησή της για κανονικά παραπτώματα, αλλά και πρόσφατη επιστολή του ιεράρχη, από την οποία συνάγεται πρόθεση παραίτησης.

Το Πατριαρχείο αποφάσισε ότι από τις 12 Σεπτεμβρίου ο αρχιεπίσκοπος θα φέρει τον τίτλο «Αρχιεπίσκοπος πρώην Σινά, Φαράν και Ραϊθώ», σεβόμενο, όπως τονίζεται, την προχωρημένη ηλικία του αλλά και την εκπεφρασμένη διάθεσή του να διευκολύνει τις διαδικασίες εκλογής νέου ηγουμένου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνεκλήθη σήμερον, 8ην Σεπτεμβρίου 2025 (ν.ἡ.), κατὰ τὴν κανονικὴν τάξιν, ἀναμένουσα τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, ὡς ἔδει συμφώνως πρὸς τὰ κανονικὰ δικαιώματα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις, πλὴν ὅμως ἐκεῖνος, ἤδη ἀναχωρήσας καὶ ὤν ἐγκατεστημένος εἰς Ἀθήνας, δὲν παρέστη.

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀπὸ 30ῆς Ἰουλίου τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἀπόφασιν τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος περὶ τῆς παύσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐκ τῆς ἡγουμενίας, ὡσαύτως καὶ τὴν ἀπὸ 31ης Ἰουλίου ἐπίσημον ἔγκλησιν αὐτῆς, στηριζομένην ἐπὶ τῶν κανονικῶν παραπτωμάτων, εἰς ἃ ὑπέπεσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἔτι δὲ καὶ τὴν προσφάτως δημοσιευθεῖσαν ἐπιστολὴν αὐτοῦ, ἐξ ἧς σαφῶς καὶ ἀναμφιβόλως συνάγεται ἡ πρόθεσις καὶ ἑκουσία παραίτησίς του, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τὴν ἔκπτωσιν αὐτοῦ ἀπὸ τὸν θρόνον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ, καθορίζουσα ὅπως ἡ προσαγόρευσις τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεράρχου ἔσται ἐφ’ ἑξῆς «Ἀρχιεπίσκοπος πρῴην Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ».

Ὁ Μακαριώτατος, λαβών ὑπ’ ὄψιν τὴν πρόθεσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, ὅπως παραιτηθῇ τὴν Παρασκευὴν 12/9/2025, ἵνα διευκολύνῃ τὰς διαδικασίας τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου, δεικνύων ἐμπράκτως τὴν διάθεσίν του διὰ τὴν ἐξομάλυνσιν τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ καὶ τὴν κανονικὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐκλογῆς, καθὼς καὶ τὴν προκεχωρημένην ἡλικίαν του, ἐν πνεύματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸν ἀπερχόμενον ἱεράρχην, ἀπεφάσισεν, ὅπως ἡ προσαγόρευσις «Ἀρχιεπίσκοπος πρῴην Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ» ἰσχύσῃ ἀπὸ τῆς 12ης τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου.

Τὸ Πατριαρχεῖον, ὡς φιλόστοργος μήτηρ καὶ τροφός, ἐπέδειξεν μεγαθυμίαν, ἀγάπην καὶ κατανόησιν, ἀκόμη καὶ εἰς στιγμὰς διασαλεύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως.

Ὁ Μακαριώτατος, ὡς φιλεύσπλαχνος Πατὴρ καὶ Πατριάρχης, μεριμνᾷ πρωτίστως διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅθεν ἡ Σύνοδος εὔχεται ἐκ βαθέων εἰς τὸν ἀποχωροῦντα Ἀρχιεπίσκοπον μακροημέρευσιν καὶ πᾶσαν ἀγαθοδωρίαν ἐκ τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ καλεῖ τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα ὅπως προβῇ εἰς τὰ δέοντα, συμφώνως πρὸς τὰς κανονικὰς διατάξεις καὶ τὴν παράδοσιν αὐτῆς.»

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

