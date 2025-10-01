newspaper
Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»
Πολιτική Γραμματεία 01 Οκτωβρίου 2025 | 14:00

Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»

«Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του», υπογράμμισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στο Αμερικανικό Κογκρέσο έφεραν την υπόθεση της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά ο ελληνικής καταγωγής Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ουάσιγκτον με υποστήριξη της οργάνωσης Coptic Orthodox Solidarity στο Rayburn Congressional Office Building, αναδείχθηκε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η απειλή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής απ’ τις Αιγυπτιακές Αρχές, κάτι που σχετίζεται με τα σχέδια τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής σε θέρετρο τύπου ‘Λας Βέγκας΄ απ’ την Αίγυπτο».

Κεντρικό σημείο της συζήτησης ήταν η υποψηφιότητα της Αιγύπτου για την ηγεσία της UNESCO στις επικείμενες εκλογές του Οκτωβρίου και κατά πόσο μπορεί να ηγηθεί ενός Οργανισμού για την προστασία Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς μία χώρα όπως η Αίγυπτος που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «υπονομεύει ένα τέτοιο μνημείο όπως η ιστορική Μονή Σινά».

Συντονίζει σύνταξη διακομματικής επιστολής ο Μπιλιράκης

Την επιστολή Φαραντούρη έχουν στηρίξει διεθνείς οργανώσεις και κοινότητες, όπως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κόπτες κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γκας Μπιλιράκης, συντονίζει αντίστοιχη διακομματική επιστολή με υπογραφές και άλλων Αμερικανών βουλευτών προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στην οποία καλεί το Κάιρο να σεβαστεί το καθεστώς της Αγίας Αικατερίνης και να αντιταχθεί στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την προεδρία της UNESCO, όσο η Αίγυπτος υπονομεύει το μοναστήρι ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και Εξαιρετικής Αξίας της UNESCO.

Στη χθεσινή παρέμβασή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, εξέφρασε την αντίθεσή του στην επικείμενη ανάληψη της ηγεσίας της UNESCO από την Αίγυπτο, έως ότου επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της ιδιοκτησίας των κτημάτων του μοναστηριού και των γύρω εκτάσεων του Όρους Σινά.

Όσα ανέφερε ο Νικόλας Φαραντούρης:

«Συνάδελφοι και φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και πνευματικά μνημεία της ανθρωπότητας: της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Πριν από έναν μήνα, απέστειλα επιστολή προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO υπό την ιδιότητά μου ως μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – με την ΕΕ να αποτελεί βασικό υποστηρικτή και χρηματοδότη του ΟΗΕ και της UNESCO – σε μια στιγμή εξαιρετικής σημασίας. Σε λίγες εβδομάδες, το Συμβούλιο θα διορίσει τον νέο Γενικό Διευθυντή. Ένας από τους υποψηφίους προέρχεται από την Αίγυπτο.

Καμία υποψηφιότητα όμως δεν μπορεί να εξεταστεί εν κενώ. Οφείλει να αξιολογηθεί με βάση τον τρόπο που κάθε κράτος αντιμετωπίζει την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά που του έχει εμπιστευθεί η ιστορία και οι διεθνείς συνθήκες – ανάμεσά τους και η Αίγυπτος. Η Μονή του Σινά δεν αποτελεί μόνο χώρο ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, αλλά και ένα παγκόσμιας σημασίας σύμβολο διαθρησκειακού σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης.

Ωστόσο, σήμερα αυτός ο σεβάσμιος θεσμός βρίσκεται σε κίνδυνο. Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του. Έχουν κινηθεί αμφιλεγόμενες δικαστικές διαδικασίες και έχουν εκδοθεί αποφάσεις, οι οποίες – αν εφαρμοστούν – θα στερήσουν από τη Μονή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και, τελικά, τα ίδια τα κελιά και τη μοναστική της ζωή.

Συνάδελφοι και φίλοι,

Η ηγεσία της UNESCO δεν είναι απλώς ζήτημα κύρους· είναι πρωτίστως ηθική ευθύνη. Απαιτεί από κάθε κράτος και τον εκπρόσωπό του να ενσαρκώνουν τις αρχές της προστασίας, της συμπερίληψης και της δικαιοσύνης. Θέτω αυτά τα ζητήματα με πνεύμα φιλίας και αλληλεγγύης, και πάνω απ’ όλα με πίστη στα ιδανικά της ίδιας της UNESCO.

Με αυτό το πνεύμα, καλώ τα θεσμικά μας όργανα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να εξετάσουν προσεκτικά τις ευρύτερες συνέπειες, εάν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και το καθεστώς της Μονής δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι τη στιγμή της εκλογής. Τιμούμε την αποστολή μας, σημαίνει διασφαλίζουμε ότι η Μονή θα παραμείνει ανεπηρέαστη και τα ιδιοκτησιακά της δικαιώματα θα είναι ακέραια και πλήρως κατοχυρωμένα».

«Ενώνουμε δυνάμεις»

Η ενημέρωση του Κογκρέσου περιελάμβανε επίσης παρουσιάσεις από ηγέτες των Ασσυρίων, των Αλαουιτών, των Δρούζων και των Γιαζίντι, οι οποίοι περιέγραψαν την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, των θρησκευτικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Αίγυπτο, τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Μαρκ Πόρτερ τόνισε επίσης την ανάγκη δράση για την προστασία της Μονής και παρέδωσε στους Αμερικανούς νομοθέτες και τα μέλη του Κογκρέσου δήλωση του νέου Ηγουμένου της Μονής, Αρχιεπισκόπου Συμεών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της εκδήλωση ο κ. Φαραντούρης τόνισε «τη σημασία της διαθρησκευτικής, διακομματικής και διατλαντικής στήριξης στη Μονή, ενός οικουμενικού συμβόλου της Ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Ενώνουμε δυνάμεις».

Stream newspaper
H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα εσωκομματική κρίση φαίνεται πως φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η στάση που θα κληθεί να τηρήσει στην ψηφοφορία για την φρεγάτα Belhara.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι
Απεργία 01.10.25

Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι

«Έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα», τόνισε από την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Το βιβλίο «ντοκουμέντο» του Αλέξη Τσίπρα – Τα γεγονότα, τα πρόσωπα «έκπληξη» και οι αλήθειες του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

Το βιβλίο «ντοκουμέντο» του Αλέξη Τσίπρα – Τα γεγονότα, τα πρόσωπα «έκπληξη» και οι αλήθειες του συγγραφέα

Ένα πολιτικό «θρίλερ» που πρώτοι θα διαβάσουν οι εχθροί του πρώην πρωθυπουργού, η αποκάλυψη των πρακτικών του Συμβουλίων Πολιτικών Αρχηγών του ΄15 ξεκλείδωσε… τον συγγραφέα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας
ΣΥΡΙΖΑ 01.10.25

Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας

«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Τσουκαλά 01.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 01.10.25

Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
Πολιτική 01.10.25

Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Ζυγίζοντας τις αντιδράσεις η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα κι έτσι ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να καταθέσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και ποιες οι αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενέργεια 01.10.25

Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για διαδημοτική συνεργασία με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα εσωκομματική κρίση φαίνεται πως φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η στάση που θα κληθεί να τηρήσει στην ψηφοφορία για την φρεγάτα Belhara.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο
370 εταιρείες-φαντάσματα 01.10.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο από τις απάτες με τον ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Σύνταξη
Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;
Trash 01.10.25

Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;

Στο Γουέστμινστερ κορυφώνεται η ένταση γύρω από το μεταναστευτικό, με τη «Ροζ Διαμαρτυρία» και την αντισυγκέντρωση του Stand Up To Racism να βάζουν ξανά στο επίκεντρο το ζήτημα της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
Euroleague 01.10.25

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Σύνταξη
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01.10.25

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
«Ύπουλη και επικίνδυνη» – Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία
Έκτακτο ΕΜΥ 01.10.25

«Ύπουλη και επικίνδυνη» - Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία

Η ζεστή θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration
English edition 01.10.25

Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration

With landfills overflowing, Greece plans six waste-to-energy plants by 2035 to cut burial rates from 80% to 10%. But delays in infrastructure, especially in Athens, and local opposition threaten to derail the ambitious strategy

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
