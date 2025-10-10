Ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά κ. Συμεών έγινε δεκτός στο Φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο ψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών, νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Ο νέος ηγούμενος ζήτησε και έλαβε την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, τον οποίο και ενημέρωσε για την πορεία των ζητημάτων που απασχολούν την μονή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον συνεχάρη για την επάξια εκλογή του και του ευχήθηκε καλλίκαρπη διακονία στα νέα πολυεύθυνα καθήκοντά του προς όφελος της αρχαίας Μονής Σινά. Εξέφρασε δε προς τον ίδιο και την περί αυτόν αδελφότητα την αμέριστη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικώς.

Ο κ. Συμεών συνοδευόταν από το μέλος της σιναϊτικής αδελφότητας αρχιμανδρίτη κ. Αγαθάγγελο Μαραγκουδάκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τον Σεπτέμβρη

Στις 24 Σεπτεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών συνταντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο οποίος ευχήθηκε στον ψηφισμένο Αρχιεπίσκοπο να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και εκείνος από την πλευρά του εξέφρασε ευχαριστίες τόσο στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου όσο και σε ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος για τη στήριξη και τη βοήθειά τους στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είδα τον νεοεκλεγέντα ποιμενάρχη της ιστορικής μονής του Σινά, έναν εκλεκτό αδελφό και συνοδοιπόρο». Οπως ανέφερε, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την ιστορία και την επικαιρότητα, ενώ ευχήθηκε «να έχει δύναμη και υπομονή, ώστε να δημιουργήσει την πνευματική ατμόσφαιρα που όλοι επιθυμούμε στη Μονή του Σινά και καλή δύναμη και συνέχιση του ιεραποστολικού του έργου».

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, τόνισε ότι «στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκουμε πάντοτε έναν ισχυρό αρωγό, τόσο πνευματικά όσο και υλικά, εφόσον χρειαστεί», ενώ επισήμανε ότι «σε όλη την πρόσφατη κρίση, η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πιο ειλικρινής συμπαραστάτης μας».

Εξάλλου, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά σημείωσε ότι οι ευχές και η στήριξη του Αρχιεπισκόπου, των αρχιερέων, των κληρικών, αλλά και των πιστών της Εκκλησίας της Ελλάδος, «μας δίνουν ελπίδα και βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να εκτεθεί η μονή, ούτε να δημιουργηθούν δυσκολίες για την Αδελφότητα».