newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 22:49
Τραμπ: Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά κ. Συμεών έγινε δεκτός στο Φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 02:51

Ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά κ. Συμεών έγινε δεκτός στο Φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Επίσκεψη στο Φανάρι πραγματοποίησε, ο ψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών, όπου τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Spotlight

Επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο ψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών, νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Ο νέος ηγούμενος ζήτησε και έλαβε την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, τον οποίο και ενημέρωσε για την πορεία των ζητημάτων που απασχολούν την μονή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον συνεχάρη για την επάξια εκλογή του και του ευχήθηκε καλλίκαρπη διακονία στα νέα πολυεύθυνα καθήκοντά του προς όφελος της αρχαίας Μονής Σινά. Εξέφρασε δε προς τον ίδιο και την περί αυτόν αδελφότητα την αμέριστη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικώς.

Ο κ. Συμεών συνοδευόταν από το μέλος της σιναϊτικής αδελφότητας αρχιμανδρίτη κ. Αγαθάγγελο Μαραγκουδάκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τον Σεπτέμβρη

Στις 24 Σεπτεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών συνταντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο οποίος ευχήθηκε στον ψηφισμένο Αρχιεπίσκοπο να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και εκείνος από την πλευρά του εξέφρασε ευχαριστίες τόσο στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου όσο και σε ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος για τη στήριξη και τη βοήθειά τους στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είδα τον νεοεκλεγέντα ποιμενάρχη της ιστορικής μονής του Σινά, έναν εκλεκτό αδελφό και συνοδοιπόρο». Οπως ανέφερε, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την ιστορία και την επικαιρότητα, ενώ ευχήθηκε «να έχει δύναμη και υπομονή, ώστε να δημιουργήσει την πνευματική ατμόσφαιρα που όλοι επιθυμούμε στη Μονή του Σινά και καλή δύναμη και συνέχιση του ιεραποστολικού του έργου».

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, τόνισε ότι «στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκουμε πάντοτε έναν ισχυρό αρωγό, τόσο πνευματικά όσο και υλικά, εφόσον χρειαστεί», ενώ επισήμανε ότι «σε όλη την πρόσφατη κρίση, η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πιο ειλικρινής συμπαραστάτης μας».

Εξάλλου, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά σημείωσε ότι οι ευχές και η στήριξη του Αρχιεπισκόπου, των αρχιερέων, των κληρικών, αλλά και των πιστών της Εκκλησίας της Ελλάδος, «μας δίνουν ελπίδα και βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να εκτεθεί η μονή, ούτε να δημιουργηθούν δυσκολίες για την Αδελφότητα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 

Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ
Κόσμος 10.10.25

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε επίσημα, υπό το βλέμμα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αυτά είναι τα σχετικά μέρη της συμφωνίας που ακολουθούν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;
Στα πρόθυρα εμφυλίου; 09.10.25

Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;

Η αποστολή της Εθνοφρουράς σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει μια σειρά νομικών αμφισβητήσεων από κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου
Κόσμος 09.10.25

Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου

Παρά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, η Συρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν σιωπηλό αλλά φονικό εχθρό: τα εκρηκτικά απομεινάρια που απειλούν την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ
Για το 5% 09.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα έπρεπε εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ. Ως αιτία ανέφερε το γεγονός ότι η Ισπανία έχει αρνηθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Σύνταξη
Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;
Κόσμος 09.10.25

Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;

Εάν οι Μπεν Γβίρ και Σμοτρίτς αποχωρήσουν από την κυβέρνηση Νετανιάχου των 60 εδρών, το κόμμα του οποίου δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα απομείνουν μόνο 47 έδρες στην Βουλή των 120 εδρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Αφγανιστάν 09.10.25 Upd: 22:43

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

Δύο δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, γύρω στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι (βίντεο)
Ράπα Νούι 09.10.25

Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι

Μετά από αιώνες εικασιών για πώς οι αρχαίοι κάτοικοι του Νησιού του Πάσχα κατάφεραν να μετακινήσουν σχεδόν 1.000 τεράστια πέτρινα αγάλματα , οι επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο. Η απάντηση; «Περπάτησαν» μόνα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις
Κόσμος 09.10.25

H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς ανακοίνωσε πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις έλαβαν γραπτές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως θα παρέμβουν σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα
Κίνδυνος ριζικών αλλαγών 09.10.25

Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα

Αυτό που φοβούνται στην Ευρώπη είναι το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Μακρόν η Λεπέν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και η Γαλλία να συμμαχήσει με άλλες λαϊκιστικές δυνάμεις, θέτοντας βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ
Κόσμος 10.10.25

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε επίσημα, υπό το βλέμμα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αυτά είναι τα σχετικά μέρη της συμφωνίας που ακολουθούν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»
Μπάσκετ 10.10.25

Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»

Παρά τη νίκη του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά νεύρα και υπογράμμισε ότι δεν μπορούν οι πράσινοι να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων τους, αν στηρίζονται μόνο στον Ναν.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) - Δέκα γκολ η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)

Χάρη σε πέναλτι στο 5ο λεπτών των καθυστερήσεων, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 τη Βοσνία, ενώ η Αυστρία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 10-0 - Νίκη για Ολλανδία (4-0), ισόπαλο το Τσεχία – Κροατία (0-0).

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;
Στα πρόθυρα εμφυλίου; 09.10.25

Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;

Η αποστολή της Εθνοφρουράς σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει μια σειρά νομικών αμφισβητήσεων από κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)

Οδυνηρή ήττα για την Εθνική μας, η οποία αν και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα (62′), στη συνέχεια δέχθηκε τρία γκολ από τη Σκωτία (3-1) και πλέον το έργο της έγινε πολύ δύσκολο ακόμη και για τη 2η θέση.

Σύνταξη
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
«Σας φαίνομαι άρρωστη;» 09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου
Κόσμος 09.10.25

Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου

Παρά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, η Συρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν σιωπηλό αλλά φονικό εχθρό: τα εκρηκτικά απομεινάρια που απειλούν την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σύνταξη
Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι

Ο Γερμανός μέσος, Γκουντογκάν, έφερε στο τουρκικό μεγαθήριο τη φιλοσοφία πειθαρχίας και επαγγελματισμού που τον ανέδειξε στην κορυφή της Ευρώπης, ξεκινώντας από μια… γλυκιά απαγόρευση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Vegan ναι, μπιφτέκια όχι – Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο
Vegan Burgers 09.10.25

Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Τι προτείνει το Κοινοβούλιο της ΕΕ για τις ονομασίες κρέατος για τα φυτικά τρόφιμα. Από εδώ κι εμπρός, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για «vegan μπιφτέκια», ούτε για «vegan μπριζόλες».

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια καλή ευκαιρία προκειμένου ανοίξει το σκορ για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σκωτία, μόλις στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Έλληνας φορ απείλησε και με μακρινό σουτ.

Σύνταξη
Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού
Ελλάδα 09.10.25

Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού

Τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησαν, βλέποντας τους τόνους τσιμέντου από το μπαλκόνι που κατέρρεε να πέφτει στο κεφάλι τους, περιγράφουν στο MEGA οι δυο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα στο Λαύριο.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ
Για το 5% 09.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα έπρεπε εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ. Ως αιτία ανέφερε το γεγονός ότι η Ισπανία έχει αρνηθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ
Yes, sir 09.10.25

Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

«Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli XCX. The Moment. Έρχεται το 2026», αποκάλυψε η ποπ σταρ για τη νέα της ταινία, στην οποία συμμετέχει ένα εκρηκτικό καστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;
Κόσμος 09.10.25

Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;

Εάν οι Μπεν Γβίρ και Σμοτρίτς αποχωρήσουν από την κυβέρνηση Νετανιάχου των 60 εδρών, το κόμμα του οποίου δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα απομείνουν μόνο 47 έδρες στην Βουλή των 120 εδρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Αφγανιστάν 09.10.25 Upd: 22:43

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

Δύο δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, γύρω στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
Μπάσκετ 09.10.25

Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)

Μετά τη θητεία του στο πλευρό του Στιβ Κερ στην Εθνική ΗΠΑ, ο Έρικ Σποέλστρα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Team USA για τις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις είναι ο Έρικ Σποέλστρα.

Σύνταξη
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο