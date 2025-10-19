newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ισραήλ: Στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 08:50

Ισραήλ: Στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών

Στην χειροτονία θα παραστούν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλατζής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Η χειροτονία του ομόφωνα εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών πραγματοποιείται, σήμερα Κυριακή, στα Ιεροσόλυμα, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’.

Στην χειροτονία του νέου προκαθημένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης θα παραστούν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλατζής.

Βάσει του εκκλησιαστικού τυπικού, θα υπάρξει κάθοδος της πατριαρχικής συνοδείας στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα τελεστεί η Ακολουθία της Χειροτονίας και της Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου.

YouTube thumbnail

Στη συνέχεια, στην Αίθουσα του Θρόνου, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, θα υπάρξει προσφώνηση εκ μέρους του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου και αντιφώνηση από τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών, καθώς και χαιρετισμός εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών, Γεωργίου Γεραπετρίτη.

Με την ομόφωνη εκλογή από την Σιναϊκή Αδελφότητα και τη χειροτονία του Συμεών στη θέση του Αρχιεπισκόπου, Ηγουμένου της Μονής Σινά, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κλείνει και τυπικά ένα κεφάλαιο στην ιστορία της αρχαιότερης χριστιανικής μονής παγκοσμίως, το οποίο αφορούσε στο ζήτημα της ηγεσίας της, υπό το φως των γεγονότων που οδήγησαν στην παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη θέση του προκαθημένου της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Η χειροτονία του Αρχιμανδρίτη Συμεών σε Αρχιεπίσκοπο Σινά και η θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε στα Ιεροσόλυμα επιβεβαιώνει «την αδελφικήν κοινωνίαν και ενότητα μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών βρίσκεται ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής στα Ιεροσόλυμα, όπου τον υποδέχθηκαν αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου, ιεράρχες και πλήθος πιστών, εν μέσω ιδιαιτέρως θερμών επευφημιών. Στη συνέχεια υπήρξε κατ’ ιδίαν συνάντησή του μετά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’ ενώ στην συνέχεια παρακάθησαν σε δείπνο με τη συμμετοχή του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα, Δ. Αγγελοσόπουλου και μελών της συνοδείας τους.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Όπως ανακοινώθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, «Την Παρασκευήν, 17ην Οκτωβρίου 2025, αφίχθη εις το Αεροδρόμιον Ben Gurion του Ισραήλ ο εψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραιθώ, Θεοφιλέστατος Αρχιμανδρίτης Συμεών, συνοδευόμενος υπό σεβαστής αντιπροσωπείας Σιναϊτών Πατέρων της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, καθώς και υπό Ιεραρχών εκπρόσωπων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερέων, Ιερομονάχων, Μοναχών και πλήθους ευλαβών προσκυνητών, συνοδευόντων την Αυτού Θεοφιλίαν εν πνεύματι χαράς και συγκινήσεως.

Η Πατριαρχική αντιπροσωπεία των Ιεροσολύμων, ο Γέρων Δραγουμάνος Αρχιμανδρίτης π. Ματθαίος και ο Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος, απεσταλμένοι του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, υπεδέχθησαν τον εψηφισμένον Αρχιερέα εν εκκλησιαστική τάξει και ενθέρμω αγάπη, επιβεβαιούντες δι’ ενός έτι σημείου την αδελφικήν κοινωνίαν και ενότητα μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

Εν συνεχεία, πάντες ηκολούθησαν τον εκλελεγμένον Αρχιεπίσκοπον προς το κατάλυμα αυτού εν Ιεροσολύμοις, όπου έμελλε να προετοιμασθή διά την μεγάλην και ιεράν ημέραν της χειροτονίας του εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως.

Η ημέρα αύτη εσημειώθη ως πρώτος προάγγελος χαράς και ελπίδος· όλη η Εκκλησία Ιεροσολύμων επλημμύρισεν πνευματικής συγκινήσεως και ευφροσύνης , αναμένουσα μετά βαθείας κατανύξεως την ιεράν στιγμήν, καθ’ ην η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα επισκιάση τον νέον Αρχιερέα του Σινά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Economy
Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων
Δύσκολη εξίσωση 19.10.25

Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων

Η Κομισιόν θα προτείνει στα κράτη-μέλη ένα αμερικανικού τύπου συνταξιοδοτικό σύστημα, που θα βασίζεται στις αποταμιεύσεις των πολιτών. Και θα καλεί τα κράτη να προχωρήσουν στις αλλαγές για να λαμβάνουν πόρους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τοπική κατάπαυση του πυρός για Ρωσία και Ουκρανία για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Ρωσία - Ουκρανία 19.10.25

Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, καθώς ορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύνταξη
O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
Ζητά εξηγήσεις 19.10.25

O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Η Κολομβία αναγνώρισε τον 40χρονο ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα, ως το ένα θύμα της επίθεσης Τραμπ, αξιοπερίεργο πως οι δύο διασωθέντες «έμποροι ναρκωτικών» θα επαναπατριστούν αντί να συλληφθούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό
Κόσμος 19.10.25

Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό

Η Αυστραλία υιοθέτησε την «πολιτική μόδα» της δημιουργίας κέντρων κράτησης προσφύγων σε τρίτες χώρες, όμως οι αντιδράσεις για την περίθαλψη και την υγεία των κρατουμένων δεν σταματούν.

Σύνταξη
Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση
Κόσμος 19.10.25

Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, έξι στους 10 πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία έπειτα από κλήρωση

Σύνταξη
Βοσνία – Ερζεγοβίνη: Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας
Κόσμος 19.10.25

Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας

Στην Βοσνία - Ερζεγοβίνη μετά την τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου της κατά του Μίλοραντ Ντόντικ, η Άνα Τρίσιτς Μάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας

Σύνταξη
Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 19.10.25

Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, χώρες που είχαν ξεκινήσει έντονες εχθροπραξίες με αφορμή διασυνοριακές επιθέσεις των Πακιστανών Ταλιμπάν, υπέγραψαν άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους
Κόσμος 19.10.25

Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους

Η πρωτεργάτρια και δημιουργός του προγράμματος Εράσμους, Σοφία Κοράντι, έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών, έχοντας δώσει την ευκαιρία σε 16 εκατομμύρια φοιτητές να σπουδάσουν σε άλλη χώρα

Σύνταξη
Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς
Κόσμος 19.10.25

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς

Η Χαμάς απάντησε στον ισραηλινό πρωθυπουργό σε ανακοίνωση που εξέδωσε, πως αν κλείσει το πέρασμα στη Ράφα, θα καθυστερήσει η παράδοση των νεκρών για τεχνικούς λόγους

Σύνταξη
Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»
Κόσμος 19.10.25

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στη δύσκολη συνέχεια της σεζόν.

Σύνταξη
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων
Δύσκολη εξίσωση 19.10.25

Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων

Η Κομισιόν θα προτείνει στα κράτη-μέλη ένα αμερικανικού τύπου συνταξιοδοτικό σύστημα, που θα βασίζεται στις αποταμιεύσεις των πολιτών. Και θα καλεί τα κράτη να προχωρήσουν στις αλλαγές για να λαμβάνουν πόρους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»
Ουπς 19.10.25

Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Μαρκ Ράφαλο και Γούντι Χάρελσον αποφάσισαν να πιουν ένα ποτό σε ένα ασφυκτικά γεμάτο μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ενόσω γύριζαν την ταινία «Now You See Me».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζον Μαρτίνις: «Αν έλεγα στον Αϊνστάιν τι πετύχαμε με την κβαντική θα τον εξέπληττε»
Κάτοχος Νόμπελ 19.10.25

Τζον Μαρτίνις: «Αν έλεγα στον Αϊνστάιν τι πετύχαμε με την κβαντική θα τον εξέπληττε»

O κάτοχος του Νομπέλ Φυσικής 2025 μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για την κβαντομηχανική και τον τεράστιο υπολογιστή που επιθυμεί να φτιάξει, τις συμβουλές που θα έδινε στους νέους επιστήμονες, αλλά και τη... σχέση του με την Ελλάδα

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Τοπική κατάπαυση του πυρός για Ρωσία και Ουκρανία για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Ρωσία - Ουκρανία 19.10.25

Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, καθώς ορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύνταξη
O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
Ζητά εξηγήσεις 19.10.25

O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Η Κολομβία αναγνώρισε τον 40χρονο ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα, ως το ένα θύμα της επίθεσης Τραμπ, αξιοπερίεργο πως οι δύο διασωθέντες «έμποροι ναρκωτικών» θα επαναπατριστούν αντί να συλληφθούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας
Εκεχειρία 19.10.25

Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας

Η επιβίωση της συμφωνίας, και της ειρήνης βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις φιλοαμερικανικές πλέον τώρα μουσουλμανικές – και οικονομικές βασικά – δυνάμεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο