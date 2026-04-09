Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Την Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Harriet Berg, υποδέχθηκε χθες, Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στο γραφείο του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Την Πρέσβειρα συνόδευσε η επίτιμη πρόξενος της Νορβηγίας στα Χανιά, Συρματένια Παρασχάκη, ενώ από πλευράς του Δήμου Χανίων παρούσα ήταν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σημανδηράκης και η κα. Berg είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για μια σειρά ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στο μεταναστευτικό, καθώς και στην κρίση κατοικίας που παρατηρείται στα Χανιά και επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η προτίμηση των Νορβηγών για τα Χανιά

Ιδιαίτερη αναφορά, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, έγινε στη διαρκώς αυξανόμενη προτίμηση πολιτών από τη Νορβηγία προς τα Χανιά, τόσο ως τουριστικό προορισμό όσο και ως τόπο μόνιμης διαμονής, ενώ εξετάστηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που απορρέουν από την τάση αυτή για την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος Χανίων επεσήμανε τη σημασία που έχει για τον Δήμο η διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες, τονίζοντας ότι η εξωστρέφεια και οι διεθνείς συνεργασίες αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής του Δήμου.

Από την πλευρά της, η κα. Berg υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντο