Γιγάντιο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Νορβηγία υπόσχεται απεξάρτηση από την Κίνα
03 Μαρτίου 2026

Γιγάντιο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Νορβηγία υπόσχεται απεξάρτηση από την Κίνα

Οι σπάνιες γαίες του ορυχείου Φερν περιλαμβάνουν το νεοδύμιο, μέταλλο που χρησιμοποιείται ευρέως σε μια πληθώρα εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας.

Το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στην Ευρώπη είναι 81% μεγαλύτερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, ανακοίνωσε η εταιρεία που το διαχειρίζεται στη Νορβηγία, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να βοηθήσει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα σε αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.

Το ορυχείο Φεν που αναπτύσσει η Rare Earths Norway, το πρώτο που αποκτά η Ευρώπη, εκτιμάται ότι θα προσφέρρει 15,9 εκατομμύρια τόνους οξειδίων σπάνιων γαιών, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία WSP.

Η προηγούμενη εκτίμηση των 8,8 εκατ. τόνων αναθεωρήθηκε με βάση τα αποτελέσματα πρόσθετων ερευνητικών γεωτρήσεων.

«Με τον διπλασιασμό του γνωστού μεγέθους της, η Rare Earths Norway μετατρέπεται από μια υποσχόμενη ανακάλυψη σε ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο παγκόσμιας κλάσης», δήλωσε ο Μπερντ Σέφερ, διευθύνων σύμβουλος της EIT RawMaterials, οργανισμού της ΕΕ που χρηματοδοτεί η ΕΕ για τα κρίσιμα ορυκτά.

Η Κίνα έχει ουσιαστικά το μονοπώλιο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών (Reuters)

Η Κίνα έχει ουσιαστικά το μονοπώλιο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών (Reuters)

Το κοίτασμα του Φεν είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι στο Περ Γκάιερ της Σουηδίας, το οποίο μέχρι το 2023 θεωρείτο το μεγαλύτερο της Ευρώπης με 1,3 εκατ. τόνους οξειδίων σπάνιων γαιών. Πέρυσι η εκτίμηση αναθεωρήθηκε στους 2,2 εκατ. τόνους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Rare Earths Norway, το 19% των οξειδίων στο νορβηγικό κοίτασμα αντιστοιχεί σε νεοδύμιο και πρασεοδύμιο (NdPr), μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μόνιμων μαγνητών για ηλεκτρικά οχήματα, ανεμογεννήτριες, καταναλωτικές συσκευές και αμυντικές εφαρμογές.

Αντίθετα από ό,τι υποδεικνύει το όνομά τους, οι σπάνιες γαίες δεν σπανίζουν στον γήινο φλοιό. Η εκμετάλλευσή τους απαιτεί ωστόσο προηγμένες τεχνολογίες και ισχυρές εφοδιαστικές αλυσίδες, από την εξόρυξη μέχρι την κατεργασία του μεταλλεύματος.

Η Κίνα ελέγχει σήμερα σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής και η εξαγωγική πολιτική της επηρεάζει μια σειρά κλάδων, από την παραγωγή αυτοκινήτων μέχρι τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας.

