Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ερευνητικό σκάφος της Ιαπωνίας ανέσυρε για πρώτη φορά δείγματα λάσπης με σπάνιες γαίες από τον βυθό του Ειρηνικού, μια εξέλιξη που επιταχύνει τις αμφιλεγόμενες προσπάθειες για ορυχεία ανοιχτής θάλασσας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τόκιο να απεξαρτηθεί από τις κινεζικές σπάνιες γαίες –μια σειρά χημικών στοιχείων με κρίσιμο ρόλο στη σύγχρονη τεχνολογία-, ιαπωνικό πλωτό γεωτρύπανο αναχώρησε στις 12 Ιανουαρίου για την απομονωμένη ατόλη του Μιναμιτορισίνα.

Το σκάφος έφτασε στην περιοχή στις 17 Ιανουαρίου και επιβεβαίωσε την ανάκτηση των πρώτων δειγμάτων την 1η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η λάσπη του βυθού πιστεύεται ότι περιέχει δυσπρόσιο, νεοδύμιο, γοδολίνιο και τέρβιο

Μέχρι τη Δευτέρα, δείγματα είχαν ανακτηθεί από δύο σημεία σε βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων, ανέφερε εκπρόσωπος της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας και Γήινης Επιστήμης και Τεχνολογίας (JAMSTEC), η οποία διαχειρίζεται το πλοίο.

Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι Σιμίζου της κεντρικής Ιαπωνίας στις 15 Φεβρουαρίου.

Η λάσπη του βυθού πιστεύεται ότι περιέχει δυσπρόσιο και νεοδύμιο, στοιχείων από τα οποία παράγονται οι ισχυροί μαγνήτες που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ανεμογεννήτριες. Μπορεί επίσης να περιέχουν γαδολίνιο και τέρβιο, δύο άλλες σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται σε μια γκάμα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

«Εφόσον δεν προκύψουν σοβαρά προβλήματα, η Ιαπωνία σχεδιάζει να προχωρήσει σε μια δοκιμή εξόρυξης πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2027» δήλωσε η εκπρόσωπος της JAMSTEC.

Εν μέσω διπλωματικών εντάσεων, η Κίνα απαγόρευσε τον περασμένο μήνα την εξαγωγή στην Ιαπωνία ορυκτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε στρατιωτικές εφαρμογές, εξέλιξη που επηρεάζει ιαπωνικές εταιρείες όπως η TDK.

Ορισμένες κυβερνήσεις και μεταλλευτικές εταιρείες επιμένουν ότι τα ορυχεία στον βυθό είναι απαραίτητο βήμα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για μέταλλα που θα τροφοδοτήσουν την πράσινη μετάβαση, όπως μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες ή ανεμογεννήτριες.

Από την άλλη πλευρά, επιστήμονες και οργανώσεις προειδοποιούν για περιβαλλοντικές βλάβες και καταστροφή ωκεάνιων συστημάτων που δεν έχουν ακόμα εξερευνηθεί.

Αρμόδια για την έγκριση των λεγόμενων ορυχείων ανοιχτής θάλασσας σε διεθνή ύδατα είναι η Διεθνής Αρχή Θαλάσσιου Βυθού, η οποία ακόμα δεν έχει εκδώσει απόφαση για το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τουλάχιστον 27 χώρες έχουν ζητήσει μορατόριουμ στα ορυχεία ανοιχτής θάλασσας μέχρι να μελετηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

H Διεθνής Αρχή, πάντως, δεν έχει δικαιοδοσία για τα εθνικά ύδατα, όπως τα ιαπωνικά νερά γύρω από το Μιναμιτορισίνα.