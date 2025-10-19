newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 09:51

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η διπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αμερικής και την κρίσιμη βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών του Πεκίνου την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν είναι κάτι καινούργιο. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πολέμησαν τη Σοβιετική Ένωση για την υπεροχή στο διάστημα, τα όπλα και τη βιομηχανική τεχνολογία, σημειώνουν οι Financial Times.

Οι ΗΠΑ ίδρυσαν την Συντονιστική Επιτροπή για τον Πολυμερή Έλεγχο των Εξαγωγών (CoCom) το 1949 για να περιορίσουν την πρόσβαση του Ανατολικού μπλοκ στην δυτική τεχνολογία. Υπό τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, η επίδραση της CoCom αυξήθηκε καθώς η Ουάσιγκτον απαγόρευσε την εξαγωγή ζωτικών προϊόντων, όπως μικροεπεξεργαστές, υπολογιστές και εξοπλισμό εξόρυξης πετρελαίου, στις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Αυτοί οι περιορισμοί, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις της Δύσης στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, συνέβαλαν σημαντικά στην τελική οικονομική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Σήμερα, ένας παρόμοιος ανταγωνισμός εκτυλίσσεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, αλλά η δυναμική είναι πολύ πιο περίπλοκη. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων κυβερνήσεων των ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει σαρωτικούς περιορισμούς στην εξαγωγή προηγμένων μικροτσίπ και εργαλείων κατασκευής ημιαγωγών στην Κίνα – μια αντήχηση των στρατηγικών της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Σοβιετική Ένωση, η Κίνα έχει την ικανότητα να αντιδράσει, ειδικά σε τομείς όπου κατέχει σχεδόν μονοπώλιο: την εξόρυξη και την επεξεργασία σπάνιων γαιών.

Το Πεκίνο εντείνει τον έλεγχο εξαγωγών κρίσιμων ορυκτών

Την περασμένη εβδομάδα, το Πεκίνο ενέτεινε τους ελέγχους εξαγωγών σε 12 από τα 17 μέταλλα σπάνιων γαιών, επικαλούμενο ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Αυτή η κίνηση έχει ανησυχήσει τις δυτικές αμυντικές βιομηχανίες, καθώς οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή διαφόρων οπλικών συστημάτων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ τον Ιούνιο, ανταλλάχθηκαν περίπου 800 πύραυλοι, ο καθένας από τους οποίους περιείχε έως και 20 κιλά σπάνιων γαιών όπως δυσπρόσιο και τέρβιο – και τα δύο πλέον περιορισμένα από την Κίνα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μόνο σε αυτή τη σύγκρουση καταναλώθηκαν μεταξύ 1,6 και 16 μετρικών τόνων σπάνιων γαιών.

Η εξάρτηση από την κινεζική τεχνολογία επεκτείνεται στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, όπου ο εξαιρετικά αποτελεσματικός πόλεμος με drones της χώρας εναντίον της Ρωσίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κινεζικά ηλεκτρονικά και μαγνήτες. Η μεγαλύτερη ανησυχία της Ουκρανίας σήμερα δεν είναι η καθυστέρηση των αποστολών δυτικών όπλων, αλλά η πιθανή διακοπή αυτών των ζωτικών εισαγωγών από την Κίνα.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η Κίνα έχει γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στην επεξεργασία 54 ακατέργαστων ορυκτών που έχουν ταξινομηθεί ως κρίσιμα από την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Τα κινεζικά εργοστάσια επεξεργασίας μπορούν να επεξεργαστούν αυτά τα ορυκτά 30% φθηνότερα από τους ανταγωνιστές, δίνοντας στο Πεκίνο σημαντικό πλεονέκτημα. Για να ανταγωνιστούν, οι δυτικές κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέχουν δαπανηρές επιδοτήσεις στις βιομηχανίες τους. Οι ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, αντιδρούν περιορίζοντας την πρόσβαση της Κίνας σε ημιαγωγούς υψηλής απόδοσης, οι περισσότεροι από τους οποίους κατασκευάζονται από την TSMC στην Ταϊβάν.

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού

Τόσο το Πεκίνο όσο και η Ουάσινγκτον θεωρούν την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κβαντική υπολογιστική, τα πυραυλικά συστήματα, τη ρομποτική και τα drones ως απαραίτητες για την οικονομική και στρατιωτική υπεροχή τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς σε πρόσφατο συνέδριο στη Βιέννη, ο μεγαλύτερος χαμένος σε αυτόν τον τεχνολογικό πόλεμο είναι η Ευρώπη.

Το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης συνδέεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα την ηλιακή, την αιολική και τα ηλεκτρικά οχήματα – βιομηχανίες όπου η Κίνα κυριαρχεί τώρα. Ενώ οι ΗΠΑ ανοικοδομούν τις αλυσίδες εφοδιασμού σπάνιων γαιών και λιθίου, οι προσπάθειες της Ευρώπης να εξορύξει και να βελτιώσει τους δικούς της πόρους αντιμετωπίζουν την αντίθεση των περιβαλλοντικών ομάδων. Παρά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, οι επενδύσεις της ΕΕ σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ως αποτέλεσμα, η Ευρώπη βρίσκεται εξαρτημένη από τις ψηφιακές υποδομές των ΗΠΑ και τις κινεζικές πρώτες ύλες, αφήνοντάς την εκτεθειμένη σε οικονομικό καταναγκασμό και από τις δύο πλευρές. Εκτός εάν η ΕΕ μπορέσει να κινητοποιήσει μεγαλύτερη πολιτική βούληση και οικονομικούς πόρους, κινδυνεύει να γίνει μόνιμος τεχνολογικός υποτελής, αναγκασμένη να βασίζεται στην Ουάσινγκτον ή το Πεκίνο για τις πιο κρίσιμες βιομηχανικές της ανάγκες.

Ο σύγχρονος τεχνολογικός πόλεμος αντικατοπτρίζει τον ανταγωνισμό Ανατολής-Δύσης του Ψυχρού Πολέμου, αλλά με νέες διαστάσεις – μικροτσίπ, τεχνητή νοημοσύνη και σπάνιες γαίες αντικαθιστούν πυραύλους και πυραύλους. Ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα μάχονται για την παγκόσμια κυριαρχία, η αναποφασιστικότητα και η εξάρτηση της Ευρώπης απειλούν να την υποβιβάσουν στο περιθώριο της τεχνολογικής επανάστασης του 21ου αιώνα.

Πηγή: OT

