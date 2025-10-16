newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σπάνιες γαίες: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για τους Μολάους με πρόσθετες γεωτρήσεις
Οικονομία 16 Οκτωβρίου 2025 | 09:25

Σπάνιες γαίες: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για τους Μολάους με πρόσθετες γεωτρήσεις

Εγκρίθηκαν από ΥΠΕΝ οι περιβαλλοντικοί όροι για 29 νέες γεωτρήσεις στη Λακωνία – Από τους Μολάους έως τη Θράκη, η Ελλάδα επιστρέφει στον χάρτη για τις σπάνιες γαίες 

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Spotlight

Από τους Μολάους της Λακωνίας έως τις Θέρμες της Ξάνθης, νέες έρευνες και επενδύσεις αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για κοιτάσματα που έως χθες θεωρούνταν «ανενεργά».

Ειδικότερα, νέα μεταλλευτική έρευνα ξεκινά η Hellenic Minerals IKE, θυγατρική της αυστραλιανής εταιρείας Rockfire, εντός του μισθωμένου από το 2022 δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στους Μολάους Λακωνίας.

Ο γενικός διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος ενέκρινε αυτήν την εβδομάδα τους περιβαλλοντικούς όρους για τη  διενέργεια 29 πρόσθετων ερευνητικών γεωτρήσεων.

Στόχος της νέας φάσης είναι η ακριβέστερη αποτύπωση των αποθεμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου και –κυρίως– γερμανίου

Το γερμάνιο στο επίκεντρο

Στόχος της νέας φάσης είναι η ακριβέστερη αποτύπωση των αποθεμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου και –κυρίως– γερμανίου, ενός μετάλλου που ανήκει στην «ελίτ» των 17 στρατηγικών ορυκτών πρώτων υλών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ, οι 29 επιπλέον ερευνητικές γεωτρήσεις πυρηνοληψίας, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών γεωτρήσεων (MRE), βρίσκονται κοντά στις ήδη 30 αδειοδοτημένες γεωτρήσεις και αναμένεται να οδηγήσουν σε λεπτομερέστερη γνώση του κοιτάσματος.

Η περαιτέρω έρευνα – κυρίως για γερμάνιο που αναβαθμίζει σημαντικά την οικονομική αξία του κοιτάσματος – καθώς και η μελέτη σκοπιμότητας με νέες τεχνικο-οικονομικές προσεγγίσεις, η οποία θα υλοποιείται παράλληλα, θεωρούνται απαραίτητες ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το  αποθεματικό δυναμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Η Rockfire έχει ήδη προσεγγίσει μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εξορύξεων στην Ελλάδα

Η Rockfire ανοίγει δρόμο συνεργασιών

Όλες οι γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν έως τον ερχόμενο Φεβρουάριο εντός του αδειοδοτημένου χώρου έρευνας στους Μολάους των  5,69 τετραγωνικών χιλιομέτρων (σ.σ. βρίσκεται στο ήδη μισθωμένο τμήμα των 9,8 τετραγωνικών χιλιομέτρων), ενώ τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται σταδιακά.

Πάντως, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές μιλώντας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», η Rockfire έχει ήδη προσεγγίσει μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εξορύξεων στην Ελλάδα, όπως η  Metlen και η Ελληνικός Χρυσός, διερευνώντας το ενδεχόμενο συνεργασίας στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της νέας φάσης των ερευνών είναι ενθαρρυντικά.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει το ΥΠΕΝ, οι γεωτρήσεις που σχεδιάζονται σε αποστάσεις μικρότερες των 50 μέτρων από εθνικούς, επαρχιακούς και δημοτικούς δρόμους δεν μπορούν  να υλοποιηθούν και θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις.

Επίσης, η εταιρεία υποχρεούται να αποκαθιστά τη δασική βλάστηση των διαταραχθέντων περιοχών με φύτευση ή σπορά τοπικών ειδών, τα οποία θα παρακολουθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Στα τέλη του 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί και ο δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων για νέα στρατηγικά έργα

Η Ευρώπη «διψά» για κρίσιμα μέταλλα

Η επιτακτική ανάγκη για μια παγκόσμια οικονομία χωρίς υδρογονάνθρακες απαιτεί μεγάλο αριθμό ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) σε διαρκώς αυξανόμενες ποσότητες.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε 47 στρατηγικά έργα σε 13 κράτη-μέλη, συνολικού ύψους επενδύσεων 22,5 δισ. ευρώ. Ανάμεσά τους και η επένδυση της  Metlen η οποία, κάνοντας χρήση βωξίτη και της υπάρχουσας υποδομής αλουμίνας, θα παράγει ετησίως  50 τόνους γαλλίου, αλλά και σκανδίου.

Στα τέλη του 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί και ο δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων για νέα στρατηγικά έργα, μεταξύ των οποίων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και ελληνικά που πληρούν τις προδιαγραφές ένταξης και αφορούν το νικέλιο και το κοβάλτιο στους ελληνικούς λατερίτες, την κοιτασματολογική έρευνα παλλαδίου στα πορφυρικά συστήματα χαλκού στις Σκουριές, το αντιμόνιο και το αρσενικό στην Ολυμπιάδα, και ενδεχομένως το γερμάνιο στους Μολάους.

Η διεθνής ζήτηση για γραφίτη εκτοξεύεται λόγω της χρήσης του σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων

Αναβίωση του γραφίτη στην Ξάνθη

Παράλληλα, στην Ξάνθη, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) έχει επαναξιολογήσει το παλιό κοίτασμα γραφίτη στις Θέρμες, που τη δεκαετία του ’90 είχε θεωρηθεί μη βιώσιμο.

Σήμερα, με τη διεθνή ζήτηση για γραφίτη να εκτοξεύεται λόγω της χρήσης του σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, η εικόνα αλλάζει. Επικαιροποιημένος φάκελος έχει ήδη κατατεθεί στο ΥΠΕΝ, προετοιμάζοντας το έδαφος για διαγωνισμό έρευνας και εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, η ΕΑΓΜΕ έχει επαναφέρει στο προσκήνιο και τον φάκελο των Κιμμερίων, όπου παλαιότερες έρευνες εντόπισαν κοιτάσματα χαλκού και βολφραμίου. Αν και ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός, το ενδιαφέρον φαίνεται ότι είναι ζωηρό.

Οι καθυστερήσεις σε ορισμένα έργα δεν οφείλονται μόνο σε γραφειοκρατικά ή τεχνικά εμπόδια

Αστάθμητος παράγοντας η κοινωνική άδεια

Οι καθυστερήσεις σε ορισμένα έργα δεν οφείλονται μόνο σε γραφειοκρατικά ή τεχνικά εμπόδια. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η «κοινωνική άδεια», δηλαδή η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Χίου, όπου, παρά το ενδιαφέρον τεσσάρων εταιρειών κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού για έρευνα και εκμετάλλευση του μεταλλευτικού χώρου της Κεράμου για αντιμόνιο, οι έντονες αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων έχουν οδηγήσει σε «πάγωμα» του διαγωνισμού.

Στα τέλη Αυγούστου κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επίσημο αίτημα για ακύρωσή του από τον καθηγητή Νομικής και συνήγορο των κατοίκων της Βόρειας Χίου κ. Πάνο Λαζαράτο.

Ευρήματα από την ΕΑΓΜΕ και από ακαδημαϊκές έρευνες υπάρχουν και για σπάνιες γαίες σε Ήπειρο, Βόρειο Αιγαίο και Θράκη

Η Ελλάδα στον χάρτη των κρίσιμων υλών

Υπό την αίρεση της κοινωνικής συναίνεσης, η Ελλάδα διαθέτει κοιτάσματα που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Στην πρώτη γραμμή  βρίσκονται εκείνα που διαχειρίζονται ήδη μεγάλες εταιρείες  όπως το σύστημα «βωξίτη-αλουμίνας-αλουμινίου» στη Βοιωτία, τα μεικτά θειούχα σε Θράκη και Χαλκιδική (χαλκός, πλατίνα, παλλάδιο και χρυσό), τα μαγνησιούχα σε Εύβοια και Χαλκιδική και οι νικελιούχοι λατερίτες που περιέχουν νικέλιο και κοβάλτιο.

Δεύτερα στη λίστα, λιγότερο ώριμα, είναι έργα κυρίως σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους, όπως οι γραφίτες των Θερμών, τα πολυμεταλλικά κοιτάσματα των Κιμμερίων και του Κιλκίς,  τα κοιτάσματα μαγγανίου στη Δράμα και στη Χαλκιδική κ.ά.

Ευρήματα από την ΕΑΓΜΕ και από ακαδημαϊκές έρευνες υπάρχουν και για σπάνιες γαίες σε Ήπειρο, Βόρειο Αιγαίο και Θράκη (λανθάνιο, νεοδύμιο, τελλούριο, ίνδιο, βισμούθιο κ.ά.), ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα και χρηματοδότηση.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 16.10.25

Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
«Φιλί της ζωής» 16.10.25

Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν

Οι Σοσιαλιστές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, μετά την ανακοίνωσή του ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα ανασταλεί μέχρι τις εκλογές του 2027

Σύνταξη
Ζήτω το 13ωρο!
Opinion 16.10.25

Ζήτω το 13ωρο!

Το 13ωρο σε έναν εργοδότη έγινε νόμος του κράτους, συνεχίζοντας το έργο που με σπουδή επιτελεί η κυβέρνηση για ξήλωμα αργά και σταδιακά όσων κατακτήσεων στην εργασία έμειναν όρθια

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας
Η απαίτηση της κυβέρνησης 16.10.25

Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο - Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο να μην δημοσιεύουν χωρίς γραπτή έγκριση από το υπουργείο

Σύνταξη
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο