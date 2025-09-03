Κατά 76% αυξημένες παρουσιάζονται οι υπερωρίες όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και σε λιανεμπόριο και βιομηχανία, οι οποίες ξεπέρασαν τις 3,5 εκατομμύρια ώρες από τις αρχές του χρόνου έως και τον Ιούλιο.

Οι υπερωρίες που έχουν καταγραφεί εντός του 2025 είναι αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύριο από πέρυσι

Όσες έχουν καταγραφεί αφορούν στους κλάδους που υπάγονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (ΨΚΕ), από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Συνολικά, στο 7μηνο του 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της ΨΚΕ εμφανίζονται κατά 80% αυξημένες σε σχέση με το ανάλογο επτάμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των υπερωριών που έχουν καταγραφεί εντός του 2025 είναι αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024, φτάνοντας πάνω από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες.

Υπερωρίες: Και πάλι στην κορυφή ο τουρισμός

Όσον αφορά το μήνα Ιούλιο συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται κατά 76% αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Ταυτόχρονα, αύξηση σημειώνουν όλοι οι κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται η ΨΚΕ.

Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται και πάλι στον κλάδο του Τουρισμού τόσο σε 7μηνιαία (+728%) όσο και σε μηνιαία βάση (+541%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση +301% σε 7μηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία βάση.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην ΨΚΕ κατά:

1. Λιανεμπόριο: 105% σε 7μηνιαία βάση ~ 89% σε μηνιαία βάση

2. Βιομηχανία: 65% σε 7μηνιαία βάση ~ 25% σε μηνιαία βάση

Πηγή: ΟΤ