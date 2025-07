Έκαναν το «μπαμ» οι Σανς και απέκτησαν τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις (pic)

Η free agency του ΝΒΑ που ξεκίνησε τα ξημερώματα δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αγορά, με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να είναι εκείνος που θα περάσει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός φόργουορντ ήρθε σε συμφωνία με τους Φοίνιξ Σανς και όπως μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια θα υπογράψει τη φετινή αγωνιστική περίοδο, επιστρέφοντας στον μαγικό κόσμο ύστερα από το πέρασμά του με τις φανέλες των Λέικερς, Ράπτορς και Κινγκς πριν έρθει στην Ευρώπη.

Fenerbahce’s Nigel Hayes-Davis – the 2025 Euroleague champion and finals MVP as well as Turkish Cup champion and MVP – has agreed to a fully guaranteed one-year contract with the Phoenix Suns, sources tell ESPN. The two-time Euroleague first-teamer returns to the States and NBA. pic.twitter.com/4f75izENgM

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025