Ανατροπή με Μίτσιτς: Ενεργοποίησαν την οψιόν οι Σανς, συνεχίζει προς το παρόν στο NBA

Και το σίριαλ Μίτσιτς συνεχίζεται… Οι Σάρλοτ Χόρνετς αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την οψιόν για το συμβόλαιό του Σέρβου γκαρντ, να ανανεώσουν το συμβόλαιό του για τη σεζόν 2025-26 την οποία θα έχει να λαμβάνει 8.109.150 δολάρια και να τον ανταλλάξουν.

As part of the trade, Charlotte is acquiring Vasilije Micic, sources tell ESPN.

Micic was traded to Phoenix in February as part of the Jusuf Nurkic trade.

His $8.1M team option will get exercised by Phoenix. https://t.co/mzf8ZjGPNo

