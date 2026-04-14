Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα διατήρησε και το 2025 την πρωτιά ως το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο, εξυπηρετώντας περισσότερους από 106 εκατομμύρια επιβάτες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Airports Council International (ACI) World.

Μόλις δύο ευρωπαϊκά αεροδρόμια συμπεριλήφθηκαν στη συνολική λίστα με τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια με βάση τις διεθνείς αφίξεις και αναχωρήσεις.

Η κατάταξη προέρχεται από το Airports Council International (ACI) World και βασίζεται στον αριθμό των επιβατών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται, ενώ οι επιβάτες σε διαμετακόμιση υπολογίζονται μόνο μία φορά.

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ενώ ακολούθησαν το αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας–Φορτ Γουόρθ και το Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των μεγάλων αεροπορικών κόμβων σε Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τη διατήρηση της κορυφής, η Ατλάντα κατέγραψε μικρή πτώση στην επιβατική κίνηση, με μείωση 1,6% σε σύγκριση με το 2024 και 3,8% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019, αναφέρει χαρακτηριστικά το euronews σύμφωνα με τα τα στοιχεία Airports Council International (ACI) World.

Τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στην Ευρώπη για το 2025

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο δύο αεροδρόμια κατάφεραν να εισέλθουν στη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης βάσει συνολικής επιβατικής κίνησης. Το Heathrow του Λονδίνου κατέλαβε την έβδομη θέση με περισσότερους από 84,4 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας πτώση από την πέμπτη θέση που είχε το 2024. Ακριβώς πίσω του βρέθηκε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο, παρά την υποχώρηση κατά μία θέση, συνεχίζει να εμφανίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη σε σχέση με το 2019.

Τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια το 2025 (με βάση τον συνολικό αριθμό επιβατών):

Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, Τζόρτζια, ΗΠΑ

Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ΗΑΕ

Αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, Ιαπωνία

Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, Τέξας, ΗΠΑ

Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης, Κίνα

Διεθνές Αεροδρόμιο Ο’Χέαρ, Σικάγο, ΗΠΑ

Αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο

Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, Τουρκία

Διεθνές Αεροδρόμιο Μπαϊγιούν της Γκουάνγκτζου, Κίνα

Διεθνές Αεροδρόμιο Ντένβερ, Κολοράντο, ΗΠΑ

Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά όταν εξεταστεί αποκλειστικά η διεθνής επιβατική κίνηση. Σε αυτή την κατηγορία, το Ντουμπάι κυριαρχεί, καταγράφοντας πάνω από 95 εκατομμύρια διεθνείς επιβάτες, γεγονός που συνδέεται και με την απουσία εσωτερικών πτήσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Heathrow ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon της Σεούλ.

Στη δεκάδα των αεροδρομίων με τη μεγαλύτερη διεθνή κίνηση περιλαμβάνονται συνολικά πέντε ευρωπαϊκοί κόμβοι: εκτός από το Heathrow και την Κωνσταντινούπολη, συγκαταλέγονται το Schiphol του Άμστερνταμ, το Charles de Gaulle του Παρισιού και το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 και κατά 8,3% σε σύγκριση με το 2019, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του κλάδου των αερομεταφορών μετά την πανδημία.

Τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια το 2025 (με βάση μόνο τους διεθνείς επιβάτες):