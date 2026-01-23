Βίντεο από το «ρεσάλτο» Γάλλων κομάντο σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο
Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το ρεσάλτο των γαλλικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch» του σκιώδους στόλου της Ρωσίας.
«Ρεσάλτο» σε τάνκερ που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη» στόλο της Ρωσίας πραγματοποίησε, την Πέμπτη, στη Μεσόγειο το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, όπως ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του.
«Δεν θα ανεχτούμε καμία παραβίαση. Σήμερα το πρωί, το Γαλλικό Ναυτικό επιβιβάστηκε σε ένα πετρελαιοφόρο που προερχόταν από τη Ρωσία, το οποίο υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι έφερε ψευδή σημαία» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δυτική Μεσόγειο, κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου.
Η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσχεση.
Το Grinch ταξίδευε από το αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ στη βόρεια Ρωσία όταν ακινητοποιήθηκε, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Το πλοίο έφερε σημαία των Κομορών, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πλοίων marinetraffic και vesselfinder.
Δείτε το βίντεο:
New footage published by the French Navy from yesterday’s interception, boarding, and seizure of the stateless sanctioned crude oil tanker, M/T GRINCH – part of Russia’s Shadow Fleet – in the Western Mediterranean near the Strait of Gibraltar between Spain and Morocco. pic.twitter.com/hCL7U0csuR
— OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2026
Η ανάρτηση Μακρόν
«Δεν θα ανεχτούμε καμία παραβίαση. Σήμερα το πρωί, το Γαλλικό Ναυτικό επιβιβάστηκε σε ένα πετρελαιοφόρο που προερχόταν από τη Ρωσία, το οποίο υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι έφερε ψευδή σημαία» έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του και προσθέτει:
«Η επιχείρηση διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου, με την υποστήριξη αρκετών συμμάχων μας. Διεξήχθη με αυστηρή τήρηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Το πλοίο έχει εκτραπεί.
Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων.
Οι δραστηριότητες του “σκιώδους στόλου” συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας».
