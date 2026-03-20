Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Σε μια απόφαση που απειλεί την Κούβα με ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την παραλαβή ρωσικού πετρελαίου. Καθώς δύο δεξαμενόπλοια πλησιάζουν στο νησί, ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης υπερδυνάμεων κορυφώνεται.
Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει στην Κούβα να παραλάβει ρωσικό αργό πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) πρόσθεσε την Κούβα στη λίστα των χωρών που απαγορεύεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σχετικές με την πώληση, την προμήθεια ή την εκφόρτωση πετρελαίου και πετρελαιοειδών ρωσικής προέλευσης.
Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ τη Κούβα, η οποία μαστίζεται από σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και βρίσκεται εν μέσω μιας συντριπτικής ενεργειακής κρίσης, ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο δεξαμενόπλοια (μεταξύ αυτών το Sea Horse που φέρεται να μεταφέρει περίπου 200.000 βαρέλια) με ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Η Κούβα αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα τροφοδοσίας από τις αρχές Ιανουαρίου του 2026. Μετά τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα —η οποία αποτελούσε τον κύριο προμηθευτή της Κούβας— η αμερικανική κυβέρνηση απαίτησε την άμεση διακοπή των αποστολών αργού πετρελαίου προς το νησί. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απειλήσει με επιβολή δασμών σε οποιοδήποτε έθνος (όπως το Μεξικό) προσπαθήσει να προμηθεύσει την Κούβα με καύσιμα.
Κουβανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης βρίσκεται στα πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης. Οι τιμές έχουν αυξηθεί ραγδαία, οι διακοπές ρεύματος είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, και βασικοί τομείς όπως η ιατρική περίθαλψη και η σίτιση επιδεινώνονται, πυροδοτώντας φόβους για ανθρωπιστική καταστροφή.
Αναλυτές σημειώνουν ότι εάν η Ρωσία καταφέρει να παραδώσει το πετρέλαιο στην Κούβα, αυτό θα αποτελέσει μια κρίσιμη «σανίδα σωτηρίας» για την κουβανική κυβέρνηση. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να προκαλέσει μια νέα ευθεία σύγκρουση μεταξύ των υπερδυνάμεων, δοκιμάζοντας στην πράξη την αντοχή και τα όρια του αμερικανικού πετρελαϊκού εμπάργκο.
