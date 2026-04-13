Κορωπί: Χειροπέδες σε 48χρονη influencer – Οδηγούσε μεθυσμένη, βρέθηκαν αναβολικά στο αυτοκίνητο
Στη σύλληψη 48χρονης influencer και γυμνάστριας προχώρησε η αστυνομία στο Κορωπί τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου μετά από καταδίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η γυμνάστρια ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ στο όχημά της εντοπίστηκαν και δεκάδες αναβολικά δισκία.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν η γυναίκα εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά της πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε καταδίωξη και τελικά την ακινητοποίησαν με ασφάλεια σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής.
Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,73 mg/l αντίστοιχα, επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Επιπλέον, στο όχημά της βρέθηκαν 78 αναβολικά δισκία.
Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.
