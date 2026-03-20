Βέροια: Ομολόγησε τον ξυλοδαρμό της 24χρονης ο άντρας που προσήχθη
Ο άνδρας φαίνεται να υποστήριξε πως η 24χρονη του επιτέθηκε πρώτη αφού λογοφέρανε και ότι εκείνος ανταπέδωσε χτύπημα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.
- Συνελήφθη 48χρονος οδηγός σχολικού λεωφορείου – Έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών
- Πόσο θα πλήξει ο πόλεμος την οικονομία: Τα δυο σενάρια της Citigroup
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της 24χρονης στη Βέροια, καθώς φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος άνδρας που προήχθη το πρωί της Παρασκευής.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας υποστήριξε πως η 24χρονη του επιτέθηκε πρώτη αφού λογοφέρανε και ότι εκείνος ανταπέδωσε χτύπημα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.
Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και αναμένεται η έκδοση του εντάλματος για να συλληφθεί.
Το χρονικό
Η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.
Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της το βράδυ της Τετάρτης σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.
- Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
- Ο απολογισμός και η… πηγή των ξένων διαιτητών της Super League
- Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
- Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
- Τρίκαλα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα – Συνελήφθησαν 4 νεαροί
- Ένας αποκλεισμός δίκαιος και άδικος ταυτόχρονα
- Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
- Πόσο θα πλήξει ο πόλεμος την οικονομία: Τα δυο σενάρια της Citigroup
