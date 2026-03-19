Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Βέροιας από το σοκαριστικό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 24χρονης κοπέλας, η οποία βρέθηκε πεσμένη και τραυματισμένη έξω από ένα γκαράζ το βράδυ της Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή εντοπίστηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι. Διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς η κατάστασή της ήταν πολύ σοβαρή.

Εξετάζει όλα τα στοιχεία η ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, με σκοπό να βρουν στη συνέχεια το ποιος ευθύνεται για τα τραύματά της.

Κρίσιμο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι αν η κοπέλα μεταφέρθηκε στο σημείο με κάποιο αυτοκίνητο ή αν δράστης και θύμα είχαν συναντηθεί σε κάποιο κοντινό σημείο και έγινε εκεί ο καυγάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο που βρέθηκε η άτυχη κοπέλα είναι περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της 24χρονης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συλλέξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να αντλήσουν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί θα περιμένουν την εξέλιξη της υγείας της άτυχης κοπέλας προκειμένου να μιλήσουν μαζί της για το τι ακριβώς συνέβη. Μέχρι τότε, λαμβάνουν καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον, τους συγγενείς και τους περίοικους.