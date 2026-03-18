Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μια 24χρονη από τη Βέροια, η οποία βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρει το thestival, η 24χρονη εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 22:00 πεσμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια και έφερε τραύματα που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Βέροιας όπου και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο “Παπαγεωργίου” λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή της είναι σοβαρή ενώ η 24χρονη δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση και να περιγράψει τι ακριβώς συνέβη.