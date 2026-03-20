Εξελίξεις στην υπόθεση ξυλοδαρμού στη Βέροια – «Το κινητό της 24χρονης ίσως δείξει τους δράστες»

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 24χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε τραυματισμένη σοβαρά σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η 24χρονη βρίσκεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έπειτα από τον ξυλοδαρμό της, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν ζωντανή, την ώρα που οι Αρχές κάνουν τα πάντα για να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της το βράδυ της Τετάρτης σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.

Δημογλίδου: «Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις»

Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δήμογλίδου «οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης βρίσκεται στα χέρια των ειδικών της ΔΕΕ προκειμένου να εντοπιστούν συνομιλίες που ίσως οδηγήσουν στο δράστη της επίθεσης.

«Βέβαια ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου.

«Σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι από την πλευρά μας επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.