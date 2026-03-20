Βέροια: Προσαγωγή υπόπτου για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

Σε μια προσαγωγή υπόπτου, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια.

Οι αστυνομικές αρχές φέρονται να εντόπισαν άτομο που θεωρείται πως μπορεί να σχετίζεται με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση να «σαρώνουν» την περιοχή, αναζητώντας υλικο από κάμερες ασφαλειας.

Το χρονικό

Η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της το βράδυ της Τετάρτης σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.