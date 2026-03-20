Βέροια: Προσαγωγή υπόπτου για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης
Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου που θεωρείται πως μπορεί να σχετίζεται με την υπόθεση
- Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
- Κλειστό το λιμάνι της Σαντορίνης λόγω κατολίσθησης
- Προβλήματα από τον χιονιά στην ορεινή Αιτωλοακαρνανία – Απεγκλωβίστηκε λεωφορείο με μαθητές κοντά στο Λαμπίρι
- Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Σε μια προσαγωγή υπόπτου, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια.
Οι αστυνομικές αρχές φέρονται να εντόπισαν άτομο που θεωρείται πως μπορεί να σχετίζεται με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση να «σαρώνουν» την περιοχή, αναζητώντας υλικο από κάμερες ασφαλειας.
Το χρονικό
Η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.
Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της το βράδυ της Τετάρτης σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.
- Youth Pass: Αντίστροφη μέτρηση για το Youth Pass – Τα ποσά και οι δικαιούχοι
- Το trailer του Spider-Man: Brand New Day έσπασε όλα τα ρεκόρ σε 24 ώρες
- Λέσβος: Καθολικό lockdown στα κτηνοτροφικά προϊόντα λόγω αφθώδους πυρετού – Καταστροφικό πλήγμα για το νησί
- Οι Αθώοι: Επιστροφή στην Κέρκυρα
- Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας – Πότε θα χτυπήσει
- Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
- Λίβανος: «Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει» – Τι λέει ο Ρώσος δημοσιογράφος μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις