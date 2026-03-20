Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 20χρονος που φέρεται ως υπαίτιος για τον βαρύ τραυματισμό της 24χρονης, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στη Βέροια.

Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα από την ανακρίτρια Βέροιας σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη και κρατείται για να απολογηθεί ενώπιόν της.

Οι Αρχές φαίνεται πως έφτασαν στα ίχνη του από το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης και τον προσήγαγαν αρχικά ως ύποπτο. Εξεταζόμενος από στελέχη της Ασφάλειας Βέροιας φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη πάνω σε καβγά, ανταποδίδοντας – κατά τους ισχυρισμούς του – χτυπήματα που δέχθηκε από τη γυναίκα.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, συνδέεται φιλικά με την 24χρονη και είχε συναντηθεί μαζί της, όταν ξέσπασε ο φερόμενος καβγάς.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από περιοίκους πεσμένη στο έδαφος σε πυλωτή πολυκατοικίας, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της το βράδυ της Τετάρτης σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.