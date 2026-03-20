Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της 24χρονης στη Βέροια, καθώς φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος άνδρας που προήχθη το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας υποστήριξε πως η 24χρονη του επιτέθηκε πρώτη αφού λογοφέρανε και ότι εκείνος ανταπέδωσε χτύπημα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και αναμένεται η έκδοση του εντάλματος για να συλληφθεί.

Το χρονικό

Η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της το βράδυ της Τετάρτης σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.