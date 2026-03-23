Το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της, νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όταν η 24χρονη φέρεται να συναντήθηκε με τον 20χρονο.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κατέληξε σε βίαιη επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας.

Η 24χρονη εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε χώρο πολυκατοικίας από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στη Θεσσαλονίκη.

Τι ισχυρίστηκε ο δράστης

Μετά την ομολογία του ότι ήταν εκείνος που κατάφερε στην 24χρονη βίαια χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα μετά από τσακωμό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υποστήριξε κυνικά πως το θύμα του επιτέθηκε πρώτη και ότι εκείνος απλώς ανταπέδωσε. Όταν η 24χρονη κατέρρευσε, εκείνος έφυγε, αφήνοντάς την αβοήθητη.

«Με έπιασε από τον λαιμό ξαφνικά μετά από έντονη αντιπαράθεση που είχαμε και προσπάθησα να αμυνθώ. Δεν μπόρεσα να ελέγξω τη δύναμή μου και δεν κατάλαβα ότι την χτύπησα τόσο πολύ», ισχυρίστηκε.

«Δε γνωρίζονταν καλά. Ήταν πρώτη γνωριμία. Διαφωνήσανε και του επιτέθηκε. Φοβήθηκε προφανώς, αντέδρασε, δεν ήξερε το μέτρο της αντίδρασής του, θα δούμε», είπε ο δικηγόρος του.